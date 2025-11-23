G20-Gipfel berÃ¤t zum Abschluss Ã¼ber Rohstoffe und KI

Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Der G20-Gipfel in Johannesburg ist am Sonntagmorgen mit Beratungen Ã¼ber die Themen wichtige Rohstoffe und KÃ¼nstliche Intelligenz fortgesetzt worden. Es ist die dritte und letzte inhaltliche Arbeitssitzung der Staats- und Regierungschefs vor der Abschlusssitzung am Mittag.
Auf eine AbschlusserklÃ¤rung hatte sich der Gipfel bereits am ersten Tag geeinigt. Dem Papier zufolge wollen die grÃ¶ÃŸten Industrie- und SchwellenlÃ¤nder den Ã¤rmeren Staaten der Welt im Kampf gegen Schulden helfen. Zudem rufen die Staats- und Regierungschefs mit Blick auf die weltweiten Konflikte zu einem "gerechten, umfassenden und dauerhaften Frieden" auf.
Obwohl die USA den Gipfel boykottieren, sorgte US-PrÃ¤sident Donald Trump fÃ¼r den meisten GesprÃ¤chsstoff bei dem Zusammentreffen, da der "Friedensplan" der Vereinigten Staaten fÃ¼r die Ukraine alles Ã¼berschattet. Trump und seine Regierung fehlen in SÃ¼dafrika, weil er der sÃ¼dafrikanischen Regierung schwere Repressionen gegen weiÃŸe Farmer vorwirft.
- dts - 23. November 2025, 09:06 Uhr
