Lifestyle

G20-Gipfel berÃ¤t zum Abschluss Ã¼ber Rohstoffe und KI

  • dts - 23. November 2025, 09:06 Uhr
Bild vergrößern: G20-Gipfel berÃ¤t zum Abschluss Ã¼ber Rohstoffe und KI
G20-Logo in SÃ¼dafrika im November 2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Der G20-Gipfel in Johannesburg ist am Sonntagmorgen mit Beratungen Ã¼ber die Themen wichtige Rohstoffe und KÃ¼nstliche Intelligenz fortgesetzt worden. Es ist die dritte und letzte inhaltliche Arbeitssitzung der Staats- und Regierungschefs vor der Abschlusssitzung am Mittag.

Auf eine AbschlusserklÃ¤rung hatte sich der Gipfel bereits am ersten Tag geeinigt. Dem Papier zufolge wollen die grÃ¶ÃŸten Industrie- und SchwellenlÃ¤nder den Ã¤rmeren Staaten der Welt im Kampf gegen Schulden helfen. Zudem rufen die Staats- und Regierungschefs mit Blick auf die weltweiten Konflikte zu einem "gerechten, umfassenden und dauerhaften Frieden" auf.

Obwohl die USA den Gipfel boykottieren, sorgte US-PrÃ¤sident Donald Trump fÃ¼r den meisten GesprÃ¤chsstoff bei dem Zusammentreffen, da der "Friedensplan" der Vereinigten Staaten fÃ¼r die Ukraine alles Ã¼berschattet. Trump und seine Regierung fehlen in SÃ¼dafrika, weil er der sÃ¼dafrikanischen Regierung schwere Repressionen gegen weiÃŸe Farmer vorwirft.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Frost und Eisregen: Wetterdienst warnt vor glatten StraÃŸen
    Frost und Eisregen: Wetterdienst warnt vor glatten StraÃŸen

    Das Winterwetter ist in Deutschland angekommen: Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach warnte am Sonntag vor Glatteis vor allem im SÃ¼den des Landes. Ab Sonntagnachmittag sollte

    Mehr
    SPD ruft Union vor Haushaltswoche zu besserer Kooperation auf
    SPD ruft Union vor Haushaltswoche zu besserer Kooperation auf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Haushaltswoche des Bundestages erwartet die SPD von der Unionsfraktion eine bessere Zusammenarbeit. "In der kommenden Woche verabschieden

    Mehr
    Merz ruft wegen Ukraine
    Merz ruft wegen Ukraine "Nationalen Sicherheitsrat" zusammen

    Berlin/Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat vom G20-Gipfel in Johannesburg aus den sogenannten "Nationalen Sicherheitsrat"

    Mehr
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    GrÃ¼nder der Arche wirft Deutschland Versagen im Kampf gegen Kinderarmut vor
    GrÃ¼nder der Arche wirft Deutschland Versagen im Kampf gegen Kinderarmut vor
    Vorgezogene PrÃ¤sidentschaftswahl in serbischer Teilrepublik in Bosnien begonnen
    Vorgezogene PrÃ¤sidentschaftswahl in serbischer Teilrepublik in Bosnien begonnen
    Von Staatsstreichen gezeichnetes Guinea-Bissau wÃ¤hlt PrÃ¤sidenten und Parlament
    Von Staatsstreichen gezeichnetes Guinea-Bissau wÃ¤hlt PrÃ¤sidenten und Parlament
    Wulff nennt Stadtbild-Aussage von Merz
    Wulff nennt Stadtbild-Aussage von Merz "absolut missglÃ¼ckt"
    Netzagentur: Blackout wie in Spanien
    Netzagentur: Blackout wie in Spanien "sehr unwahrscheinlich"
    Verstappen gewinnt F1-Rennen in Las Vegas vor Norris
    Verstappen gewinnt F1-Rennen in Las Vegas vor Norris

    Top Meldungen

    Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten
    Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die Lufthansa will ihre Kooperation mit der Deutschen Bahn weiter ausbauen. "FÃ¼r den Kunden muss es noch attraktiver werden, den Zug zum Flug zu

    Mehr
    Ex-VW-Chef Diess:
    Ex-VW-Chef Diess: "Die Stromrechnung fÃ¼rs Auto fÃ¤llt praktisch weg"

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess spricht von einem "Durchbruch" fÃ¼r die Nutzung von Elektroautos als Stromspeicher fÃ¼rs

    Mehr
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Regierungskoalition gibt es Streit um die Finanzierung von Atomkraftprojekten in anderen LÃ¤ndern. Entwicklungsministerin

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts