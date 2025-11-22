Berlin/Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat vom G20-Gipfel in Johannesburg aus den sogenannten "Nationalen Sicherheitsrat" zusammengetrommelt, um Ã¼ber die Lage in der Ukraine zu beraten. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius am spÃ¤ten Samstagabend mit.
"Der Bundeskanzler hat die Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrates Ã¼ber seine GesprÃ¤che mit europÃ¤ischen und internationalen Partnern informiert", so der Sprecher. Der Sicherheitsrat habe "bekrÃ¤ftigt, dass Deutschland sich am Prozess der Aushandlung eines fairen und dauerhaften Friedens fÃ¼r die Ukraine weiterhin mit groÃŸem Engagement beteiligen wird", wie es hieÃŸ.
Das dÃ¼rfte wohl auch als erneute Botschaft in Richtung Washington gemeint sein, nachdem die US-Regierung einen "28-Punkte-Plan" fÃ¼r die Ukraine vorgelegt hatte, der das Gipfeltreffen in SÃ¼dafrika infiltriert hatte und in weiten Teilen von Deutschland und den europÃ¤ischen Partnern abgelehnt wird. So soll nach Vorstellung der Trump-Regierung die Ukraine auf Territorium verzichten, die ArmeestÃ¤rke begrenzen und auf eine Nato-Mitgliedschaft endgÃ¼ltig verzichten.
Lifestyle
Merz ruft wegen Ukraine "Nationalen Sicherheitsrat" zusammen
- dts - 22. November 2025, 23:15 Uhr
.
Berlin/Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat vom G20-Gipfel in Johannesburg aus den sogenannten "Nationalen Sicherheitsrat" zusammengetrommelt, um Ã¼ber die Lage in der Ukraine zu beraten. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius am spÃ¤ten Samstagabend mit.
Weitere Meldungen
Der irische Modemacher Paul Costelloe ist tot. Der persÃ¶nliche Stylist von Lady Di starb nach kurzer Krankheit im Alter von 80 Jahren in der britischen Hauptstadt London, wieMehr
Belem (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Union hat sich bei der UN-Klimakonferenz in Belem mit ihrer Forderung nach einem klaren Fahrplan zur Abkehr von fossilenMehr
Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Mehrere VerbÃ¼ndete Kiews, darunter auch Deutschland, fordern Ã„nderungen am 28-Punkte-Plan der USA zur Beendigung des Ukrainekriegs.Mehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess spricht von einem "Durchbruch" fÃ¼r die Nutzung von Elektroautos als Stromspeicher fÃ¼rsMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Regierungskoalition gibt es Streit um die Finanzierung von Atomkraftprojekten in anderen LÃ¤ndern. EntwicklungsministerinMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifstreit mit der Vereinigung Cockpit hat Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter klargestellt, dass er keinen Spielraum fÃ¼r die geforderteMehr