Merz ruft wegen Ukraine "Nationalen Sicherheitsrat" zusammen

Stefan Kornelius und Friedrich Merz am 22.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin/Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat vom G20-Gipfel in Johannesburg aus den sogenannten "Nationalen Sicherheitsrat" zusammengetrommelt, um Ã¼ber die Lage in der Ukraine zu beraten. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius am spÃ¤ten Samstagabend mit.



"Der Bundeskanzler hat die Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrates Ã¼ber seine GesprÃ¤che mit europÃ¤ischen und internationalen Partnern informiert", so der Sprecher. Der Sicherheitsrat habe "bekrÃ¤ftigt, dass Deutschland sich am Prozess der Aushandlung eines fairen und dauerhaften Friedens fÃ¼r die Ukraine weiterhin mit groÃŸem Engagement beteiligen wird", wie es hieÃŸ.



Das dÃ¼rfte wohl auch als erneute Botschaft in Richtung Washington gemeint sein, nachdem die US-Regierung einen "28-Punkte-Plan" fÃ¼r die Ukraine vorgelegt hatte, der das Gipfeltreffen in SÃ¼dafrika infiltriert hatte und in weiten Teilen von Deutschland und den europÃ¤ischen Partnern abgelehnt wird. So soll nach Vorstellung der Trump-Regierung die Ukraine auf Territorium verzichten, die ArmeestÃ¤rke begrenzen und auf eine Nato-Mitgliedschaft endgÃ¼ltig verzichten.

