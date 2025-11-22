Lifestyle

Lotto am Samstag (22.11.2025)

  • dts - 22. November 2025, 19:30 Uhr
Spielschein fÃ¼r Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 15, 18, 21, 29, 32 und 33, die Superzahl ist die 5.

Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 1964256. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 163643 gezogen. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr. Im Jackpot sind derzeit 13 Millionen Euro.

Wie schon in der Vorwoche gab es bei der Ziehung der Superzahl ein technisches Problem, weshalb die entsprechende Maschine ausgetauscht werden musste.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass GlÃ¼cksspiel sÃ¼chtig machen kÃ¶nne. In Deutschland wird das populÃ¤re Zahlenlotto "6 aus 49" seit 1955 gespielt.

