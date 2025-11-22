Lifestyle

Modemacher Paul Costelloe gestorben - Ire wurde durch Outfits von Lady Di berÃ¼hmt

  • AFP - 22. November 2025, 18:30 Uhr
Bild vergrößern: Modemacher Paul Costelloe gestorben - Ire wurde durch Outfits von Lady Di berÃ¼hmt
Paul Costelloe
Bild: AFP

Der irische Modemacher Paul Costelloe ist tot. Der persÃ¶nliche Stylist von Lady Di starb nach kurzer Krankheit im Alter von 80 Jahren in der britischen Hauptstadt London, wie seine Familie mitteilte.

Der irische Modemacher Paul Costelloe ist tot. Der persÃ¶nliche Stylist von Lady Di starb nach kurzer Krankheit im Alter von 80 Jahren in der britischen Hauptstadt London, wie seine Familie am Samstag mitteilte.

Der Designer fÃ¼r Luxus-Damenmode war einer der bekanntesten irischen Modemacher und seit mehr als 40 Jahren regelmÃ¤ÃŸig bei der Londoner Fashion Week vertreten. Prinzessin Diana, die frÃ¼here Ehefrau von Prinz Charles, betreute er von 1983 bis zu ihrem Tod 1997. Unter seiner Beratung avancierte sie zur Stil-Ikone. Ãœber seine einstige Arbeitgeberin sagte er einmal: "Sie war sehr menschlich, sie benahm sich nicht wie eine Prinzessin."

Der 1945 in der irischen Hauptstadt Dublin geborene Costelloe hatte zunÃ¤chst fÃ¼r ModehÃ¤user in Paris gearbeitet, spÃ¤ter ging er fÃ¼r die britische Kette Marks and Spencer nach Mailand. In einem Interview mit der "Vogue" 2024 hatte der Vater von sieben Kindern gesagt, nach einem RÃ¼ckzug aus der Branche wÃ¼rde er gerne mit einem Auto durch Frankreich fahren und malen.Â 

