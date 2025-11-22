Lifestyle

Kein Fahrplan fÃ¼r Abkehr von Fossilen bei UN-Klimakonferenz

  • dts - 22. November 2025, 17:49 Uhr
Bild vergrößern: Kein Fahrplan fÃ¼r Abkehr von Fossilen bei UN-Klimakonferenz
Braunkohlekraftwerk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Belem (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Union hat sich bei der UN-Klimakonferenz in Belem mit ihrer Forderung nach einem klaren Fahrplan zur Abkehr von fossilen EnergietrÃ¤gern nicht durchsetzen kÃ¶nnen.

Der am Samstag vorgelegte Beschlussentwurf enthÃ¤lt keinen direkten Verweis auf fossile EnergietrÃ¤ger, sondern lediglich einen allgemeinen Aufruf zu einem Ãœbergang in den Energiesystemen. Die Notwendigkeit, den globalen Treibhausgas-AusstoÃŸ drastisch zu verringern, wurde jedoch bekrÃ¤ftigt.

EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra sagte, die EU hÃ¤tte sich mehr Ambitionen im Ergebnis gewÃ¼nscht, unterstÃ¼tze jedoch den Kompromiss, da er zumindest in die richtige Richtung weise. Die EuropÃ¤er, darunter Deutschland, hatten nach den Verhandlungen in Belem dringend MaÃŸnahmen zur Verringerung der Treibhausgas-Emissionen und ein Bekenntnis zur Abkehr von Kohle, Ã–l und Gas gefordert. China, Indien sowie die Ã–llÃ¤nder Saudi-Arabien und Russland stellten sich jedoch dagegen.

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) warf den Ã–l-Staaten vor, ehrgeizige BeschlÃ¼sse zum Klimaschutz verhindert zu haben. Er zeigte sich enttÃ¤uscht Ã¼ber die Blockadehaltung der Petro-Industrie und kritisierte, dass Ã¤rmere Staaten nicht konsequent dagegengehalten hÃ¤tten. Schneider Ã¤uÃŸerte zudem, dass er von den am meisten betroffenen LÃ¤ndern, wie den Inselstaaten und Afrika, eine lautere Stimme fÃ¼r den Klimaschutz erwartet hÃ¤tte.

