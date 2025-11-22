Merz: Kriegsende in der Ukraine nur mit europÃ¤ischer Zustimmung

Friedrich Merz am 22.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Mehrere VerbÃ¼ndete Kiews, darunter auch Deutschland, fordern Ã„nderungen am 28-Punkte-Plan der USA zur Beendigung des Ukrainekriegs.



"Kriege kÃ¶nnen nicht beendet werden durch GroÃŸmÃ¤chte Ã¼ber die KÃ¶pfe der betreffenden LÃ¤nder hinweg", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Samstag wÃ¤hrend des G20-Gipfels in Johannesburg. Ein Kriegsende kÃ¶nne es nur mit der Zustimmung der Ukraine geben - "und mit auch unserer Zustimmung, mit europÃ¤ischer Zustimmung, denn es ist ein Krieg auf dem europÃ¤ischen Kontinent", fÃ¼gte er hinzu.



Der Ausgang des Konflikts werde Auswirkungen auf die Sicherheit sowie die "gesamte Politik" Europas haben. Er beteilige sich "persÃ¶nlich intensiv an diesen GesprÃ¤chen", so Merz weiter. Am Vorabend habe er US-PrÃ¤sident Donald Trump seine Positionen noch einmal ausfÃ¼hrlich deutlich gemacht. Aus seiner eigenen Sicht gebe es "eine Chance, diesen Krieg zu beenden", sagte der Kanzler. "Aber wir sind von einem gemeinsamen, guten Ergebnis noch ziemlich weit entfernt", schrÃ¤nkte Merz direkt wieder ein.



In einer am Samstag nach einem Krisentreffen am Rande des G20-Gipfels in Johannesburg, an dem unter anderem auch Merz teilgenommen hatte, verÃ¶ffentlichten ErklÃ¤rung heiÃŸt es derweil, am US-Plan sei noch "zusÃ¤tzliche Arbeit" nÃ¶tig. Man sei unter anderem Ã¼ber die vorgeschlagenen EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r die ukrainischen StreitkrÃ¤fte besorgt. Diese wÃ¼rden die Ukraine fÃ¼r kÃ¼nftige Angriffe verwundbar machen, heiÃŸt es in dem Dokument weiter.



Unterzeichner der ErklÃ¤rung sind neben Deutschland die europÃ¤ischen Staats- und Regierungschefs von Frankreich, GroÃŸbritannien, Italien, den Niederlanden, Spanien, Finnland, Norwegen sowie auch von Irland, das kein Nato-Mitglied ist. FÃ¼r die EU haben KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen und RatsprÃ¤sident AntÃ³nio Costa das Papier gezeichnet. AuÃŸerhalb Europas unterstÃ¼tzen auÃŸerdem Kanada und Japan die ErklÃ¤rung.



Die US-Regierung, die nicht beim Gipfel vertreten ist, hatte vor einigen Tagen einen 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges vorgelegt. Er sieht von der Ukraine deutliche ZugestÃ¤ndnisse wie die Abtretung groÃŸer Gebiete in der Ostukraine an Russland, eine Begrenzung der TruppenstÃ¤rke sowie den Verzicht auf einen Nato-Beitritt vor. EuropÃ¤ische Vertreter wollen am Sonntag in Genf mit Washington und Kiew Ã¼ber den Plan sprechen.

