Boris Becker zum fÃ¼nften Mal Vater geworden

Der frÃ¼here Tennisstar Boris Becker ist zum fÃ¼nften Mal Vater geworden. Der 58-JÃ¤hrige postete am Samstag ein Schwarz-WeiÃŸ-Bild auf Instagram, das eine kleine Babyhand und jeweils eine Hand der Eltern zeigt. "Welcome to the world", schrieb Becker dazu und verriet auch gleich den Namen seines TÃ¶chterchens: ZoÃ« Vittoria Becker. Demnach kam das Baby am Freitag auf die Welt - einen Tag vor Beckers eigenem Geburtstag.
FÃ¼r Becker und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro ist es das erste gemeinsame Kind, Becker selbst hat aus frÃ¼heren Beziehungen bereits vier Kinder, drei SÃ¶hne und eine Tochter. Das Paar ist seit dem vergangenen Jahr verheiratet.
22. November 2025
