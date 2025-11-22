Brennpunkte

Kiew: Ukraine und USA wollen in der Schweiz Ã¼ber Trump-Plan verhandeln

  • AFP - 22. November 2025, 13:53 Uhr
Bild vergrößern: Kiew: Ukraine und USA wollen in der Schweiz Ã¼ber Trump-Plan verhandeln
Bergung von Leichen aus bombardiertem Wohnhaus
Bild: AFP

Vertreter der US-Regierung und der Ukraine wollen nach Angaben Kiews in der Schweiz Ã¼ber den US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beraten. 'In den kommenden Tagen' sollten Beratungen zwischen hochrangigen Vertretern beider Staaten stattfinden.

Vertreter der USA und der Ukraine wollen nach Angaben Kiews in der Schweiz Ã¼ber Washingtons Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beraten. "In den kommenden Tagen" sollten in der Schweiz Beratungen zwischen hochrangigen Vertretern beider Staaten Ã¼ber "mÃ¶gliche Punkte eines kÃ¼nftigen Friedensabkommens" stattfinden, erklÃ¤rte der Chef des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umerow, am Samstag im Onlinedienst Facebook. Nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj soll auch Moskau beteiligt sein.

Die bevorstehenden GesprÃ¤che in der Schweiz seien "eine weitere Phase des in den vergangenen Tagen laufenden Dialogs", erklÃ¤rte Umerow. Vorrangiges Ziel sei es, "unsere Vision fÃ¼r die nÃ¤chsten Schritte abzugleichen".Â 

Kurz zuvor hatte PrÃ¤sident Selenskyj ein Dekret zur Bildung einer ukrainischen Verhandlungsdelegation unterzeichnet, die von PrÃ¤sidialamtschef Andrij Jermak angefÃ¼hrt werden soll. Dem Dekret zufolge werden auch "Vertreter der Russischen FÃ¶deration" an den GesprÃ¤chen teilnehmen. Aus Moskau gab es dafÃ¼r zunÃ¤chst keine BestÃ¤tigung.

Die US-Regierung hat Kiew einen 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges vorgelegt. Er verlangt von der Ukraine schmerzhafte ZugestÃ¤ndnisse wie die Abtretung groÃŸer Gebiete in der Ostukraine an Russland, eine Begrenzung der TruppenstÃ¤rke und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt.

Selenskyj hatte den US-Plan am Freitag in seiner aktuellen Form zurÃ¼ckgewiesen und angekÃ¼ndigt, "Alternativen" zu dem Vorschlag vorzulegen. US-PrÃ¤sident Donald Trump setzte der Ukraine eine Frist bis Donnerstag kommender Woche, dem Plan zuzustimmen. Die europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten der Ukraine warnten, dass keine Entscheidung Ã¼ber die Ukraine ohne die Beteiligung Kiews getroffen werden dÃ¼rfe.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Miersch bevorzugt Pflichtjahr gegenÃ¼ber Losverfahren bei Wehrdienst
    Miersch bevorzugt Pflichtjahr gegenÃ¼ber Losverfahren bei Wehrdienst

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat grÃ¶ÃŸere Sympathie fÃ¼r ein soziales Pflichtjahr als fÃ¼r die im Entwurf zum neuen Wehrdienst

    Mehr
    G20 rufen zu
    G20 rufen zu "gerechtem" Frieden in der Ukraine auf

    Die Gruppe der wichtigsten Industrie- und SchwellenlÃ¤nder (G20) hat zu einem "gerechten und dauerhaften" Frieden in der Ukraine aufgerufen. GemÃ¤ÃŸ den Prinzipien der UN-Charta

    Mehr
    Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Bolsonaro wegen Fluchtgefahr in Haft
    Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Bolsonaro wegen Fluchtgefahr in Haft

    Der wegen PutschplÃ¤nen zu 27 Jahren GefÃ¤ngnis verurteilte brasilianische Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro ist wegen Fluchtgefahr in Haft genommen worden. Auf Anweisung des Obersten

    Mehr
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sident GÃ¼nther als CDU-Landeschef wiedergewÃ¤hlt
    Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sident GÃ¼nther als CDU-Landeschef wiedergewÃ¤hlt
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank
    SÃ¶der fordert schnelle LÃ¶sung zur Rente: Der Ã¶ffentliche Streit schadet
    SÃ¶der fordert schnelle LÃ¶sung zur Rente: Der Ã¶ffentliche Streit schadet
    Mecklenburg-Vorpommern: AfD wÃ¤hlt Holm zu Kandidat fÃ¼r MinisterprÃ¤sidentenamt
    Mecklenburg-Vorpommern: AfD wÃ¤hlt Holm zu Kandidat fÃ¼r MinisterprÃ¤sidentenamt
    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag
    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag
    SPD Rheinland-Pfalz wÃ¤hlt MinisterprÃ¤sident Schweitzer zu Spitzenkandidat fÃ¼r Landtagswahl
    SPD Rheinland-Pfalz wÃ¤hlt MinisterprÃ¤sident Schweitzer zu Spitzenkandidat fÃ¼r Landtagswahl

    Top Meldungen

    Verkehrsforum fordert Nachbesserungen bei SondervermÃ¶gensumsetzung
    Verkehrsforum fordert Nachbesserungen bei SondervermÃ¶gensumsetzung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zahlreiche Unternehmen und VerbÃ¤nde der Verkehrs- und Infrastrukturwirtschaft fordern VerÃ¤nderungen bei der Umsetzung des SondervermÃ¶gens fÃ¼r

    Mehr
    Luftverkehrssteuer: Lufthansa plant keine gÃ¼nstigeren Tickets
    Luftverkehrssteuer: Lufthansa plant keine gÃ¼nstigeren Tickets

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Koalitionsbeschluss, die Luftverkehrssteuer zum 1. Juli 2026 zu senken, nimmt die Lufthansa Abstand von Ãœberlegungen zu weiteren

    Mehr
    IG Metall rechnet mit mehr betriebsbedingten KÃ¼ndigungen
    IG Metall rechnet mit mehr betriebsbedingten KÃ¼ndigungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Christiane Benner, Chefin der IG Metall, blickt mit Sorge auf die IndustriearbeitsplÃ¤tze in Deutschland. "Noch erhalten einige Mitarbeiter einen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts