Kiew: Ukraine und USA wollen in der Schweiz Ã¼ber Trump-Plan verhandeln

Vertreter der US-Regierung und der Ukraine wollen nach Angaben Kiews in der Schweiz Ã¼ber den US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beraten. 'In den kommenden Tagen' sollten Beratungen zwischen hochrangigen Vertretern beider Staaten stattfinden.

Vertreter der USA und der Ukraine wollen nach Angaben Kiews in der Schweiz Ã¼ber Washingtons Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beraten. "In den kommenden Tagen" sollten in der Schweiz Beratungen zwischen hochrangigen Vertretern beider Staaten Ã¼ber "mÃ¶gliche Punkte eines kÃ¼nftigen Friedensabkommens" stattfinden, erklÃ¤rte der Chef des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umerow, am Samstag im Onlinedienst Facebook. Nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj soll auch Moskau beteiligt sein.



Die bevorstehenden GesprÃ¤che in der Schweiz seien "eine weitere Phase des in den vergangenen Tagen laufenden Dialogs", erklÃ¤rte Umerow. Vorrangiges Ziel sei es, "unsere Vision fÃ¼r die nÃ¤chsten Schritte abzugleichen".Â



Kurz zuvor hatte PrÃ¤sident Selenskyj ein Dekret zur Bildung einer ukrainischen Verhandlungsdelegation unterzeichnet, die von PrÃ¤sidialamtschef Andrij Jermak angefÃ¼hrt werden soll. Dem Dekret zufolge werden auch "Vertreter der Russischen FÃ¶deration" an den GesprÃ¤chen teilnehmen. Aus Moskau gab es dafÃ¼r zunÃ¤chst keine BestÃ¤tigung.



Die US-Regierung hat Kiew einen 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges vorgelegt. Er verlangt von der Ukraine schmerzhafte ZugestÃ¤ndnisse wie die Abtretung groÃŸer Gebiete in der Ostukraine an Russland, eine Begrenzung der TruppenstÃ¤rke und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt.



Selenskyj hatte den US-Plan am Freitag in seiner aktuellen Form zurÃ¼ckgewiesen und angekÃ¼ndigt, "Alternativen" zu dem Vorschlag vorzulegen. US-PrÃ¤sident Donald Trump setzte der Ukraine eine Frist bis Donnerstag kommender Woche, dem Plan zuzustimmen. Die europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten der Ukraine warnten, dass keine Entscheidung Ã¼ber die Ukraine ohne die Beteiligung Kiews getroffen werden dÃ¼rfe.