Abschlussplenum bei Weltklimakonferenz in BelÃ©m angesetzt - EU offenbar isoliert

Protest von Indigenen bei der COP30

Bei der UN-Klimakonferenz im brasilianischen BelÃ©m ist fÃ¼r Samstag um 10.00 Uhr Ortszeit (14.00 Uhr MEZ) eine abschlieÃŸende Plenumssitzung angesetzt worden. Wie die BeschlÃ¼sse der COP30 letztlich aussehen kÃ¶nnten, war nach einer weiteren Verhandlungsnacht am Morgen allerdings weiter unklar. Die EU streitet sich mit Ã–llÃ¤ndern und anderen Staaten darum, ob ein Fahrplan fÃ¼r eine globale Abkehr von fossilen EnergietrÃ¤gern beschlossen wird oder nicht.



Die EU-Vertreter kamen am Samstagmorgen zu einer Koordinierungssitzung auf dem KonferenzgelÃ¤nde zusammen. Auf die Frage, wo die Verhandlungen mit den Ã¼brigen Staaten stÃ¼nden, antwortete die franzÃ¶sische Ministerin fÃ¼r Ã¶kologischen Wandel, Monique Barbut, bei ihrer Ankunft: "Nirgendwo."Â



WÃ¤hrend auf dem KonferenzgelÃ¤nde schon GerÃ¤te und Wasserspender abgebaut wurden, gingen die Verhandlungen weiter. Die Plenumssitzung kÃ¶nnte sich entsprechend noch verschieben.



Die EuropÃ¤er wollen nach den fast zweiwÃ¶chigen Verhandlungen in BelÃ©m dringend MaÃŸnahmen zur Verringerung der Treibhausgas-Emissionen und ein grundsÃ¤tzlichen Bekenntnis zur Abkehr von Kohle, Ã–l und Gas erreichen, da deren Verbrennung der Hauptverursacher des Klimawandels ist. Dagegen stellen sich unter anderem China, Indien und die Ã–llÃ¤nder Saudi-Arabien und Russland.Â



Aber auch Ã¤rmere EntwicklungslÃ¤nder lehnen den Fahrplan gegen fossile Energien ab. Sie argumentieren, dass sie derzeit nicht die Mittel fÃ¼r eine klimafreundliche Energiewende hÃ¤tten. Nicht einmal fÃ¼r die Anpassung an die Folgen der ErderwÃ¤rmung stehe ihnen genug Geld zur VerfÃ¼gung, die IndustrielÃ¤nder mÃ¼ssten daher ihre Zahlungen deutlich aufstocken.



Die Idee eines Fahrplans zur Abkehr von den fossilen Energien hatte Brasiliens Staatschef Luiz InÃ¡cio Lula da Silva kurz vor Beginn der UN-Klimakonferenz aufgebracht und damit eine Dynamik bei der COP30 entfacht. Bei UN-Klimakonferenzen mÃ¼ssen BeschlÃ¼sse allerdings im Konsens gefasst werden.Â



In dem Entwurf fÃ¼r eine Ã¼bergreifenden Konferenzbeschluss, den die brasilianische COP-PrÃ¤sidentschaft am Freitag verÃ¶ffentlicht hatte, war die Roadmap nicht enthalten. Auf sieben Seiten enthielt die Vorlage kein einziges Mal das Wort "fossile".



EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra hatte deswegen von dem Risiko gesprochen, dass die COP30 ohne eine Einigung zu Ende gehen kÃ¶nnte. In ihrem Widerstand gegen den Beschlusstext stehe die EuropÃ¤ische Union aber mittlerweile allein da und werde als "BÃ¶sewicht" dargestellt, sagte das Mitglied der Delegation eines EU-Landes der Nachrichtenagentur AFP.Â



Sie befindet sich nun also in dem Dilemma, ob sie einen Beschluss mittrÃ¤gt, der aus ihrer Sicht dem Ernst der Klimakrise nicht gerecht wird, oder den Text ablehnt und damit fÃ¼r das Scheitern der COP30 verantwortlich gemacht werden kÃ¶nnte. COP30-PrÃ¤sident AndrÃ© CorrÃªa do Lago hatte am Freitag gewarnt, Gegner eines multilateralen Ansatzes zur Zusammenarbeit verschiedener LÃ¤nder wÃ¼rden "absolut begeistert sein, wenn wir keine Einigung untereinander erzielen kÃ¶nnen".