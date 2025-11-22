Brennpunkte

SPD arbeitet an Angebot fÃ¼r Abgeordnete bei Online-Anfeindungen

  • dts - 22. November 2025, 12:22 Uhr
Bild vergrößern: SPD arbeitet an Angebot fÃ¼r Abgeordnete bei Online-Anfeindungen
SPD-Bundestagsfraktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD-Fraktion im Bundestag plant ein Beratungsangebot fÃ¼r Abgeordnete und Mitarbeiter, die sich wegen Anfeindungen auf Social Media groÃŸen Belastungen ausgesetzt sehen.

Das kÃ¼ndigte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch in den Zeitungen der Mediengruppe Bayern an. "Die Angriffe haben eine neue QualitÃ¤t. Ich kann das, was da an Mails und Anfeindungen kommt, nicht ignorieren. Das gilt auch fÃ¼r meine Mitarbeitenden, fÃ¼r die ich ja eine FÃ¼rsorgepflicht habe. Deshalb rotieren wir im Team, damit nicht eine Person alles abbekommt. Wir arbeiten daran, fÃ¼r Abgeordnete und Mitarbeiter ein Beratungsangebot zu schaffen. Der Ton ist rauer geworden, aber wir mÃ¼ssen uns dieser RealitÃ¤t stellen."

Prinzipiell beklagte Miersch die Entwicklung durch Social Media. "Polarisierung verdrÃ¤ngt Erfolge. Konflikte sind attraktiver als LÃ¶sungen - das gilt fÃ¼r Medien wie soziale Netzwerke. Der Kompromiss hat seinen gesellschaftlichen Wert verloren. Social Media belohnt Extreme, nicht Ausgleich. Das erschwert Parlamentarismus."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    BMI sieht
    BMI sieht "besondere GefÃ¤hrdungsrelevanz" fÃ¼r WeihnachtsmÃ¤rkte

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesinnenministerium rechnet auch in diesem Jahr mit einer angespannten Sicherheitslage rund um die WeihnachtsmÃ¤rkte. Der diesjÃ¤hrigen

    Mehr
    Iran bittet Ausland um Hilfe im Kampf gegen Feuer in Unesco-Welterbe-Wald
    Iran bittet Ausland um Hilfe im Kampf gegen Feuer in Unesco-Welterbe-Wald

    Im Kampf gegen einen Brand in einem zum Unesco-Weltnaturerbe zÃ¤hlenden Waldgebiet hat der Iran das Ausland um Hilfe gebeten. Angesichts der Probleme, das Feuer unter Kontrolle zu

    Mehr
    Mehr als 300 SchÃ¼lerinnen aus MÃ¤dcheninternat in Nigeria verschleppt
    Mehr als 300 SchÃ¼lerinnen aus MÃ¤dcheninternat in Nigeria verschleppt

    Einen Tag nach dem Ãœberfall bewaffneter Angreifer auf ein katholisches Internat in Nigeria ist die Zahl der dabei verschleppten SchÃ¼lerinnen bekannt geworden: Bei dem Angriff

    Mehr
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    Abschlussplenum bei Weltklimakonferenz in BelÃ©m angesetzt - EU offenbar isoliert
    Abschlussplenum bei Weltklimakonferenz in BelÃ©m angesetzt - EU offenbar isoliert
    Landtagswahl Sachsen-Anhalt: GrÃ¼nen-Chefin Sziborra-Seidlitz ist Spitzenkandidatin
    Landtagswahl Sachsen-Anhalt: GrÃ¼nen-Chefin Sziborra-Seidlitz ist Spitzenkandidatin
    Verkehrsforum fordert Nachbesserungen bei SondervermÃ¶gensumsetzung
    Verkehrsforum fordert Nachbesserungen bei SondervermÃ¶gensumsetzung
    Trump-Boykott und Ukraine-Plan prÃ¤gen Auftakt des G20-Gipfels in SÃ¼dafrika
    Trump-Boykott und Ukraine-Plan prÃ¤gen Auftakt des G20-Gipfels in SÃ¼dafrika
    Luftverkehrssteuer: Lufthansa plant keine gÃ¼nstigeren Tickets
    Luftverkehrssteuer: Lufthansa plant keine gÃ¼nstigeren Tickets
    TK-Chef rechnet 2026 mit
    TK-Chef rechnet 2026 mit "vielen BeitragserhÃ¶hungen" bei Krankenkassen

    Top Meldungen

    IG Metall rechnet mit mehr betriebsbedingten KÃ¼ndigungen
    IG Metall rechnet mit mehr betriebsbedingten KÃ¼ndigungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Christiane Benner, Chefin der IG Metall, blickt mit Sorge auf die IndustriearbeitsplÃ¤tze in Deutschland. "Noch erhalten einige Mitarbeiter einen

    Mehr
    Verkehrsminister erwÃ¤gt
    Verkehrsminister erwÃ¤gt "Social Leasing" fÃ¼r E-Autos

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erwÃ¤gt eine einkommensabhÃ¤ngige staatliche FÃ¶rderung fÃ¼r das Leasen von E-Autos. "Wir denken

    Mehr
    Netzagentur: Gasverbrauch steigt um fÃ¼nf Prozent
    Netzagentur: Gasverbrauch steigt um fÃ¼nf Prozent

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Haushalte und die Industrie nutzen mehr Gas als im Vorjahr. Seit Jahresbeginn sei der Gasverbrauch in Deutschland im Vergleich zu 2024 um "etwa

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts