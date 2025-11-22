Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD-Fraktion im Bundestag plant ein Beratungsangebot fÃ¼r Abgeordnete und Mitarbeiter, die sich wegen Anfeindungen auf Social Media groÃŸen Belastungen ausgesetzt sehen.
Das kÃ¼ndigte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch in den Zeitungen der Mediengruppe Bayern an. "Die Angriffe haben eine neue QualitÃ¤t. Ich kann das, was da an Mails und Anfeindungen kommt, nicht ignorieren. Das gilt auch fÃ¼r meine Mitarbeitenden, fÃ¼r die ich ja eine FÃ¼rsorgepflicht habe. Deshalb rotieren wir im Team, damit nicht eine Person alles abbekommt. Wir arbeiten daran, fÃ¼r Abgeordnete und Mitarbeiter ein Beratungsangebot zu schaffen. Der Ton ist rauer geworden, aber wir mÃ¼ssen uns dieser RealitÃ¤t stellen."
Prinzipiell beklagte Miersch die Entwicklung durch Social Media. "Polarisierung verdrÃ¤ngt Erfolge. Konflikte sind attraktiver als LÃ¶sungen - das gilt fÃ¼r Medien wie soziale Netzwerke. Der Kompromiss hat seinen gesellschaftlichen Wert verloren. Social Media belohnt Extreme, nicht Ausgleich. Das erschwert Parlamentarismus."
Brennpunkte
SPD arbeitet an Angebot fÃ¼r Abgeordnete bei Online-Anfeindungen
- dts - 22. November 2025, 12:22 Uhr
