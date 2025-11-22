Landtagswahl Sachsen-Anhalt: GrÃ¼nen-Chefin Sziborra-Seidlitz ist Spitzenkandidatin

Logo der GrÃ¼nen

Die GrÃ¼nen in Sachsen-Anhalt haben ihre Landesvorsitzende Susan Sziborra-Seidlitz zur Spitzenkandidatin gekÃ¼rt. In dem Bundesland wird am 6. September kommenden Jahres gewÃ¤hlt.

Die GrÃ¼nen in Sachsen-Anhalt gehen mit ihrer Parteichefin Susan Sziborra-Seidlitz als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl im kommenden Jahr. Auf einem Landesparteitag in Wittenberg wurde die 48-JÃ¤hrige am Samstag mit 83,54 Prozent der Stimmen auf Listenplatz eins gewÃ¤hlt. In dem Bundesland wird am 6. September kommenden Jahres gewÃ¤hlt.



Sziborra-Seidlitz gehÃ¶rt seit 2021 dem Landtag in Magdeburg an. Die gelernte Krankenpflegerin fÃ¼hrte bereits von 2016 bis 2021 den Landesverband der GrÃ¼nen, seit Mai dieses Jahres ist sie erneut Kolandesvorsitzende.



Bei der zurÃ¼ckliegenden Landtagswahl im Juni 2021 kamen die GrÃ¼nen in Sachsen-Anhalt auf 5,9 Prozent. Aktuelle Umfragen sehen die Partei bei drei Prozent, damit wÃ¤ren die GrÃ¼nen nicht mehr im neuen Parlament vertreten. Die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD liegt in den Umfragen derzeit deutlich vor der regierenden CDU auf Platz eins.



Die CDU wÃ¤hlte Anfang November ihren Landesvorsitzenden Sven Schulze zum Spitzenkandidaten. Der 46-jÃ¤hrige Landeswirtschaftsminister soll Nachfolger des amtierenden MinisterprÃ¤sidenten Reiner Haseloff werden, der bei der Landtagswahl nicht mehr antritt.



Die AfD bestimmte Kofraktionschef Ulrich Siegmund zum Spitzenkandidaten fÃ¼r die Landtagswahl. Die SPD schickt Landesumweltminister Armin Willingmann ins Rennen. FÃ¼r die FDP tritt die derzeitige Ministerin fÃ¼r Digitales und Infrastruktur, Lydia HÃ¼skens, als Spitzenkandidatin an.



Die SPD wÃ¤hlt ihre Landesliste bei einem Parteitag im Januar. Am 14. und 15. MÃ¤rz will dann auch die Linke ihre Landesliste zur Wahl aufstellen. Das BSW, das erstmals bei einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt antreten will, benannte dafÃ¼r noch keinen Termin.