Trump-Boykott und Ukraine-Plan prÃ¤gen Auftakt des G20-Gipfels in SÃ¼dafrika

G20-Gipfeltreffen am Samstag im sÃ¼dafrikanischen Johannesburg

Zum Auftakt des G20-Gipfeltreffens in Johannesburg hat SÃ¼dafrikas PrÃ¤sident Cyril Ramaphosa 'angesichts der Bedrohungen fÃ¼r die Menschheit' die Notwendigkeit der internationalen Zusammenarbeit hervorgehoben.

Boykott durch den US-PrÃ¤sidenten und intensive Debatten Ã¼ber dessen Ukraine-Plan - Vorgaben aus Washington haben den ersten Tag des G20-Gipfels in Johannesburg dominiert.Â Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beriet am Samstag am Rande des Treffens der groÃŸen Volkswirtschaften mit Frankreich und GroÃŸbritannien Ã¼ber den US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges. SÃ¼dafrikas PrÃ¤sident Cyril Ramaphosa hob "angesichts der Bedrohungen fÃ¼r die Menschheit" die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit hervor.Â



Der vor wenigen Tagen vorgelegte US-Plan war bei den diplomatischen Unterredungen in Johannesburg eines der groÃŸen Themen. Der 28-Punkte-Plan wurde ohne Beteiligung der EuropÃ¤er ausgearbeitet, kommt Russland in zentralen Forderungen weit entgegen und Ã¼berschreitet von Kiew seit langem formulierte rote Linien. Unter anderem sieht er vor, dass die Ukraine den gesamten Donbass an Russland abtreten und auf eine Nato-Mitgliedschaft dauerhaft verzichten soll.



Merz, der franzÃ¶sische PrÃ¤sident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer berieten am Mittag in Johannesburg nach Angaben des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidialamtes Ã¼ber die VorschlÃ¤ge aus Washington. Ein EU-Vertreter sagte, auch fÃ¼hrende Politiker aus Kanada, Japan und Australien sollten einbezogen werden, um "Ã¼ber das weitere Vorgehen in der Ukraine zu beraten". Ein anderer EU-Diplomat fÃ¼hrte aus: "Wir arbeiten daran, den US-Plan auf der Grundlage frÃ¼herer GesprÃ¤che besser umsetzbar zu machen."



Merz hatte zu dem US-VorstoÃŸ am Freitag gemeinsam mit Macron, Starmer und dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj erklÃ¤rt, jede Vereinbarung, welche die europÃ¤ischen Staaten, die EuropÃ¤ische Union oder die Nato betreffe, bedÃ¼rfe "einer Zustimmung der europÃ¤ischen Partner beziehungsweise eines Konsenses der Alliierten".



Aber der Ukraine und ihren VerbÃ¼ndeten bleiben nur noch wenige Tage, um Einfluss auf den Plan aus Washington zu nehmen. Trump hatte Kiew aufgerufen, dem Vorschlag bis zum kommenden Donnerstag zuzustimmen. "Wir denken, Donnerstag ist ein angemessener Zeitpunkt", sagte er dem Sender Fox News.



Gipfel-Gastgeber Ramaphosa sagte in einem Seitenhieb gegen den abwesenden Trump, die globalen Herausforderungen kÃ¶nnten "nur durch Zusammenarbeit, Kooperation und Partnerschaften bewÃ¤ltigt werden". Die G20-Staatengruppe zeige "den Wert und die Relevanz des Multilateralismus". Die Verabschiedung einer ErklÃ¤rung durch die anwesenden Staats- und Regierungschefs wÃ¤re "ein wichtiges Signal dafÃ¼r, dass Multilateralismus Ergebnisse erzielen kann und dies auch tut", sagte Ramaphosa.Â



Trump begrÃ¼ndet seinen Boykott mit angeblichen Menschenrechtsverletzungen gegen WeiÃŸe in SÃ¼dafrika. China wird bei dem zweitÃ¤gigen Gipfel durch MinisterprÃ¤sident Li Qiang vertreten, der russische PrÃ¤sident Wladimir Putin bleibt dem Treffen ebenfalls fern.Â Auch weitere Staatschefs haben aus unterschiedlichen GrÃ¼nden abgesagt.



Ein weiteres Thema des G20-Gipfels dÃ¼rften die stockenden Beratungen auf der Weltklimakonferenz in Brasilien sein. Bis zuletzt wurde in BelÃ©m darum gestritten, ob die fossilen EnergietrÃ¤ger und deren schÃ¤dliche Folgen fÃ¼r das Klima im Abschlussdokument erwÃ¤hnt werden oder nicht.Â



Auch in BelÃ©m sind die USA nicht vertreten, da Trump zum Beginn seiner Amtszeit erneut das Pariser Klimaabkommen von 2015 aufgekÃ¼ndigt hatte. Der rechtspopulistische PrÃ¤sident verfolgt eine rigorose America-First-Politik (Amerika zuerst), die in vielen Bereichen eine Abkehr von der multilateralen Zusammenarbeit zur Folge hat.



In Johannesburg wollten die USA lediglich zum Ende des Treffens den GeschÃ¤ftstrÃ¤ger der Botschaft entsenden, um eine Ãœbergabe zu vollziehen: Im nÃ¤chsten Jahr sind die USA G20-Gastgeber; als Konferenzort soll ein Trump-Golfclub in Florida dienen.



Die G20-Gruppe der wichtigsten Industrie- und SchwellenlÃ¤nder besteht aus 19 Staaten sowie der EuropÃ¤ischen Union und der Afrikanischen Union. Ihre Mitgliedstaaten machen 85 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung aus. Die G20 wurden 1999 in Berlin gegrÃ¼ndet, um globale Krisen durch eine verbesserte Zusammenarbeit gemeinsam bewÃ¤ltigen zu kÃ¶nnen



Der Gipfel in Johannesburg dauert bis Sonntag. AnschlieÃŸend will Merz weiter nach Angola reisen, um dort am Montag in Luanda am Gipfeltreffen von EU und Afrikanischer Union teilzunehmen.