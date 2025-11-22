Brennpunkte

BMI sieht "besondere GefÃ¤hrdungsrelevanz" fÃ¼r WeihnachtsmÃ¤rkte

  • dts - 22. November 2025, 11:01 Uhr
Bild vergrößern: BMI sieht besondere GefÃ¤hrdungsrelevanz fÃ¼r WeihnachtsmÃ¤rkte
Tatort nach Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesinnenministerium rechnet auch in diesem Jahr mit einer angespannten Sicherheitslage rund um die WeihnachtsmÃ¤rkte.

Der diesjÃ¤hrigen Advents- und Weihnachtszeit sei "unter GefÃ¤hrdungsgesichtspunkten grundsÃ¤tzlich eine besondere Bedeutung beizumessen", sagte eine Ministeriumssprecherin dem "Handelsblatt". "Aufgrund des zu erwartenden hohen Besucheraufkommens, der meist zentralen Lage und offener ZugangsmÃ¶glichkeiten begrÃ¼nden die in unterschiedlicher GrÃ¶ÃŸe bundesweit stattfindenden WeihnachtsmÃ¤rkte eine besondere GefÃ¤hrdungsrelevanz."

Die Sprecherin des Innenministeriums erklÃ¤rte, die SicherheitsbehÃ¶rden von Bund und LÃ¤ndern trÃ¼gen der Lage durch erhÃ¶hte Wachsamkeit Rechnung. "Sie beobachten und analysieren die anstehenden Veranstaltungen in der Advents- und Weihnachtszeit im Rahmen ihrer gesetzlichen ZustÃ¤ndigkeiten regelmÃ¤ÃŸig und fortlaufend unter GefÃ¤hrdungsgesichtspunkten."

FÃ¼r konkrete polizeiliche SchutzmaÃŸnahmen seien jedoch die Polizeien der LÃ¤nder zustÃ¤ndig. Auch Innenpolitiker der Koalitionsfraktionen sehen nicht den Bund in der Verantwortung. "Gemeinsame Konzepte und gewisse Standards fÃ¼r SchutzmaÃŸnahmen kÃ¶nnen durchaus sinnvoll sein", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU), dem "Handelsblatt". Allerdings seien die Feste und Gegebenheiten vor Ort erfahrungsgemÃ¤ÃŸ sehr unterschiedlich. Die Entscheidung Ã¼ber DurchfÃ¼hrung und Sicherheitskonzepte liege daher bei den LÃ¤ndern oder den Kommunen. "Und deshalb obliegt diesen auch die Finanzierung allein", so Throm.

Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler sagte dem "Handelsblatt", die Sicherheitskonzepte wÃ¼rden regelmÃ¤ÃŸig mit Veranstaltern und Schaustellern abgestimmt. Allerdings seien die Sicherheitsstandards wegen der "sehr angespannten" Sicherheitslage gestiegen. Fiedler kritisierte zugleich irrefÃ¼hrende Medienberichte, wonach viele WeihnachtsmÃ¤rkte abgesagt werden mÃ¼ssten, weil die Sicherheitsvorkehrungen nicht erfÃ¼llt werden kÃ¶nnten. Der Deutsche Schaustellerbund habe jedoch klargestellt, dass nur in "einigen wenigen AusnahmefÃ¤llen kleinere MÃ¤rkte" nicht stattfinden kÃ¶nnen.

