Iran bittet Ausland um Hilfe im Kampf gegen Feuer in Unesco-Welterbe-Wald

Hyrkanische WÃ¤lder

Im Kampf gegen einen Brand in einem zum Unesco-Weltnaturerbe zÃ¤hlenden Waldgebiet hat der Iran das Ausland um Hilfe gebeten. Das Feuer wÃ¼tet seit Monatsbeginn in den Hyrkanischen WÃ¤ldern.

Im Kampf gegen einen Brand in einem zum Unesco-Weltnaturerbe zÃ¤hlenden Waldgebiet hat der Iran das Ausland um Hilfe gebeten. Angesichts der Probleme, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und seine Ausbreitung auf angrenzende WÃ¤lder zu verhindern, habe die Regierung "dringend Hilfe von befreundeten Staaten" angefordert, erklÃ¤rte VizeprÃ¤sident Mohammed Dschafar Ghaempanah am Freitag im Onlinedienst X.



Das betroffene Waldgebiet der Hyrkanischen WÃ¤lder erstreckt sich Ã¼ber mehr als 850 Kilometer entlang dem Kaspischen Meer bis nach Aserbaidschan. Die Unesco nahm die bis zu 50 Millionen Jahre alten WÃ¤lder wegen ihres Alters und ihrer groÃŸen biologischen Vielfalt mit mehr als 3200 Pflanzenarten 2019 in die Welterbeliste auf.



"Die Iraner verlieren ein Naturerbe, das Â Ã¤lter ist als die Zivilisation der Perser", schrieb der UN-Wissenschaftler Kaveh Madani auf X. Laut iranischen Medienberichten wurde der Brand Anfang des Monats durch JÃ¤ger ausgelÃ¶st. Nachdem er zwischenzeitlich eingedÃ¤mmt wurde, wÃ¼tet er inzwischen wieder auÃŸer Kontrolle.



Die TÃ¼rkei habe die Entsendung von zwei LÃ¶schflugzeugen, einem Hubschrauber und acht Spezialisten zum Kampf gegen die Flammen zugesagt, erklÃ¤rte die iranische UmweltbehÃ¶rde. Im Notfall solle auch Russland um Hilfe gebeten werden.



Der Iran leidet derzeit unter der schlimmsten DÃ¼rre seit 50 Jahren. Die Niederschlagsmenge liege laut staatlichem Wetterdienst in diesem Jahr 89 Prozent unter dem langjÃ¤hrigen Durchschnitt. In der HÃ¤lfte der iranischen Provinzen hat es seit Monaten keinen Tropfen Regen gegeben. Im gesamten Land herrscht Wasserknappheit.