Brennpunkte

Iran bittet Ausland um Hilfe im Kampf gegen Feuer in Unesco-Welterbe-Wald

  • AFP - 22. November 2025, 10:56 Uhr
Bild vergrößern: Iran bittet Ausland um Hilfe im Kampf gegen Feuer in Unesco-Welterbe-Wald
Hyrkanische WÃ¤lder
Bild: AFP

Im Kampf gegen einen Brand in einem zum Unesco-Weltnaturerbe zÃ¤hlenden Waldgebiet hat der Iran das Ausland um Hilfe gebeten. Das Feuer wÃ¼tet seit Monatsbeginn in den Hyrkanischen WÃ¤ldern.

Im Kampf gegen einen Brand in einem zum Unesco-Weltnaturerbe zÃ¤hlenden Waldgebiet hat der Iran das Ausland um Hilfe gebeten. Angesichts der Probleme, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und seine Ausbreitung auf angrenzende WÃ¤lder zu verhindern, habe die Regierung "dringend Hilfe von befreundeten Staaten" angefordert, erklÃ¤rte VizeprÃ¤sident Mohammed Dschafar Ghaempanah am Freitag im Onlinedienst X.

Das betroffene Waldgebiet der Hyrkanischen WÃ¤lder erstreckt sich Ã¼ber mehr als 850 Kilometer entlang dem Kaspischen Meer bis nach Aserbaidschan. Die Unesco nahm die bis zu 50 Millionen Jahre alten WÃ¤lder wegen ihres Alters und ihrer groÃŸen biologischen Vielfalt mit mehr als 3200 Pflanzenarten 2019 in die Welterbeliste auf.

"Die Iraner verlieren ein Naturerbe, das Â Ã¤lter ist als die Zivilisation der Perser", schrieb der UN-Wissenschaftler Kaveh Madani auf X. Laut iranischen Medienberichten wurde der Brand Anfang des Monats durch JÃ¤ger ausgelÃ¶st. Nachdem er zwischenzeitlich eingedÃ¤mmt wurde, wÃ¼tet er inzwischen wieder auÃŸer Kontrolle.

Die TÃ¼rkei habe die Entsendung von zwei LÃ¶schflugzeugen, einem Hubschrauber und acht Spezialisten zum Kampf gegen die Flammen zugesagt, erklÃ¤rte die iranische UmweltbehÃ¶rde. Im Notfall solle auch Russland um Hilfe gebeten werden.

Der Iran leidet derzeit unter der schlimmsten DÃ¼rre seit 50 Jahren. Die Niederschlagsmenge liege laut staatlichem Wetterdienst in diesem Jahr 89 Prozent unter dem langjÃ¤hrigen Durchschnitt. In der HÃ¤lfte der iranischen Provinzen hat es seit Monaten keinen Tropfen Regen gegeben. Im gesamten Land herrscht Wasserknappheit.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    BMI sieht
    BMI sieht "besondere GefÃ¤hrdungsrelevanz" fÃ¼r WeihnachtsmÃ¤rkte

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesinnenministerium rechnet auch in diesem Jahr mit einer angespannten Sicherheitslage rund um die WeihnachtsmÃ¤rkte. Der diesjÃ¤hrigen

    Mehr
    Mehr als 300 SchÃ¼lerinnen aus MÃ¤dcheninternat in Nigeria verschleppt
    Mehr als 300 SchÃ¼lerinnen aus MÃ¤dcheninternat in Nigeria verschleppt

    Einen Tag nach dem Ãœberfall bewaffneter Angreifer auf ein katholisches Internat in Nigeria ist die Zahl der dabei verschleppten SchÃ¼lerinnen bekannt geworden: Bei dem Angriff

    Mehr
    Drogenlabor in Hagen ausgenommen - ZwÃ¶lf Festnahmen
    Drogenlabor in Hagen ausgenommen - ZwÃ¶lf Festnahmen

    In einem umfangreichen Einsatz in Hagen in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei ein mutmaÃŸliches Drogenlabor ausgenommen und zwÃ¶lf Menschen vorlÃ¤ufig festgenommen. Wie Polizei

    Mehr
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    Verbraucher im Nachteil: Gutachten sieht zuviel Macht bei Lebensmittelriesen
    Verbraucher im Nachteil: Gutachten sieht zuviel Macht bei Lebensmittelriesen
    Ramaphosa erÃ¶ffnet G20-Gipfel: Probleme kÃ¶nnen nur gemeinsam gelÃ¶st werden
    Ramaphosa erÃ¶ffnet G20-Gipfel: Probleme kÃ¶nnen nur gemeinsam gelÃ¶st werden
    Luftverkehrssteuer: Lufthansa plant keine gÃ¼nstigeren Tickets
    Luftverkehrssteuer: Lufthansa plant keine gÃ¼nstigeren Tickets
    TK-Chef rechnet 2026 mit
    TK-Chef rechnet 2026 mit "vielen BeitragserhÃ¶hungen" bei Krankenkassen
    Merz zu G20-Gipfel in SÃ¼dafrika eingetroffen - Trump, Putin und Xi nicht da
    Merz zu G20-Gipfel in SÃ¼dafrika eingetroffen - Trump, Putin und Xi nicht da
    Formel 1: Norris sichert sich Pole-Position in Las Vegas
    Formel 1: Norris sichert sich Pole-Position in Las Vegas
    Mutwillig gefÃ¤llter
    Mutwillig gefÃ¤llter "Robin Hood"-Baum: Erste Setzlinge werden Samstag eingepflanzt

    Top Meldungen

    IG Metall rechnet mit mehr betriebsbedingten KÃ¼ndigungen
    IG Metall rechnet mit mehr betriebsbedingten KÃ¼ndigungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Christiane Benner, Chefin der IG Metall, blickt mit Sorge auf die IndustriearbeitsplÃ¤tze in Deutschland. "Noch erhalten einige Mitarbeiter einen

    Mehr
    Verkehrsminister erwÃ¤gt
    Verkehrsminister erwÃ¤gt "Social Leasing" fÃ¼r E-Autos

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erwÃ¤gt eine einkommensabhÃ¤ngige staatliche FÃ¶rderung fÃ¼r das Leasen von E-Autos. "Wir denken

    Mehr
    Netzagentur: Gasverbrauch steigt um fÃ¼nf Prozent
    Netzagentur: Gasverbrauch steigt um fÃ¼nf Prozent

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Haushalte und die Industrie nutzen mehr Gas als im Vorjahr. Seit Jahresbeginn sei der Gasverbrauch in Deutschland im Vergleich zu 2024 um "etwa

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts