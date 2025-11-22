Im Kampf gegen einen Brand in einem zum Unesco-Weltnaturerbe zÃ¤hlenden Waldgebiet hat der Iran das Ausland um Hilfe gebeten. Angesichts der Probleme, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und seine Ausbreitung auf angrenzende WÃ¤lder zu verhindern, habe die Regierung "dringend Hilfe von befreundeten Staaten" angefordert, erklÃ¤rte VizeprÃ¤sident Mohammed Dschafar Ghaempanah am Freitag im Onlinedienst X.
Das betroffene Waldgebiet der Hyrkanischen WÃ¤lder erstreckt sich Ã¼ber mehr als 850 Kilometer entlang dem Kaspischen Meer bis nach Aserbaidschan. Die Unesco nahm die bis zu 50 Millionen Jahre alten WÃ¤lder wegen ihres Alters und ihrer groÃŸen biologischen Vielfalt mit mehr als 3200 Pflanzenarten 2019 in die Welterbeliste auf.
"Die Iraner verlieren ein Naturerbe, das Â Ã¤lter ist als die Zivilisation der Perser", schrieb der UN-Wissenschaftler Kaveh Madani auf X. Laut iranischen Medienberichten wurde der Brand Anfang des Monats durch JÃ¤ger ausgelÃ¶st. Nachdem er zwischenzeitlich eingedÃ¤mmt wurde, wÃ¼tet er inzwischen wieder auÃŸer Kontrolle.
Die TÃ¼rkei habe die Entsendung von zwei LÃ¶schflugzeugen, einem Hubschrauber und acht Spezialisten zum Kampf gegen die Flammen zugesagt, erklÃ¤rte die iranische UmweltbehÃ¶rde. Im Notfall solle auch Russland um Hilfe gebeten werden.
Der Iran leidet derzeit unter der schlimmsten DÃ¼rre seit 50 Jahren. Die Niederschlagsmenge liege laut staatlichem Wetterdienst in diesem Jahr 89 Prozent unter dem langjÃ¤hrigen Durchschnitt. In der HÃ¤lfte der iranischen Provinzen hat es seit Monaten keinen Tropfen Regen gegeben. Im gesamten Land herrscht Wasserknappheit.
Brennpunkte
Iran bittet Ausland um Hilfe im Kampf gegen Feuer in Unesco-Welterbe-Wald
- AFP - 22. November 2025, 10:56 Uhr
Im Kampf gegen einen Brand in einem zum Unesco-Weltnaturerbe zÃ¤hlenden Waldgebiet hat der Iran das Ausland um Hilfe gebeten. Das Feuer wÃ¼tet seit Monatsbeginn in den Hyrkanischen WÃ¤ldern.
Im Kampf gegen einen Brand in einem zum Unesco-Weltnaturerbe zÃ¤hlenden Waldgebiet hat der Iran das Ausland um Hilfe gebeten. Angesichts der Probleme, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und seine Ausbreitung auf angrenzende WÃ¤lder zu verhindern, habe die Regierung "dringend Hilfe von befreundeten Staaten" angefordert, erklÃ¤rte VizeprÃ¤sident Mohammed Dschafar Ghaempanah am Freitag im Onlinedienst X.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesinnenministerium rechnet auch in diesem Jahr mit einer angespannten Sicherheitslage rund um die WeihnachtsmÃ¤rkte. Der diesjÃ¤hrigenMehr
Einen Tag nach dem Ãœberfall bewaffneter Angreifer auf ein katholisches Internat in Nigeria ist die Zahl der dabei verschleppten SchÃ¼lerinnen bekannt geworden: Bei dem AngriffMehr
In einem umfangreichen Einsatz in Hagen in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei ein mutmaÃŸliches Drogenlabor ausgenommen und zwÃ¶lf Menschen vorlÃ¤ufig festgenommen. Wie PolizeiMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Christiane Benner, Chefin der IG Metall, blickt mit Sorge auf die IndustriearbeitsplÃ¤tze in Deutschland. "Noch erhalten einige Mitarbeiter einenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erwÃ¤gt eine einkommensabhÃ¤ngige staatliche FÃ¶rderung fÃ¼r das Leasen von E-Autos. "Wir denkenMehr
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Haushalte und die Industrie nutzen mehr Gas als im Vorjahr. Seit Jahresbeginn sei der Gasverbrauch in Deutschland im Vergleich zu 2024 um "etwaMehr