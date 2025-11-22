TK-Chef rechnet 2026 mit "vielen BeitragserhÃ¶hungen" bei Krankenkassen

Stethoskop und Tabletten

Nach dem Stopp des Sparpakets fÃ¼r die Krankenkassen durch den Bundesrat rechnet der Chef der Techniker Krankenkasse (TK) im kommenden Jahr mit etlichen BeitragserhÃ¶hungen. "Ich erwarte viele BeitragserhÃ¶hungen im Jahr 2026, auch weil die Kassen weiterhin RÃ¼cklagen aufbauen mÃ¼ssen", sagte Jens Baas der "Rheinischen Post" vom Samstag. Faktisch dÃ¼rfte der durchschnittliche Zusatzbeitrag 2026 die Drei-Prozent-Marke Ã¼berschreiten. "Und das wird so weitergehen."



Der TK-Chef mahnte rasche Reformen an. Passiere das nicht, "werden wir schon in wenigen Jahren bei einem Gesamtbeitrag von 20 Prozent und mehr nur fÃ¼r die Krankenversicherung liegen", sagte er der Zeitung. "Ein Wahnsinn."



Der Bundesrat hatte am Freitag nach langer Debatte ein von Kabinett und Bundestag beschlossenes Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) fÃ¼r die gesetzlichen Krankenkassen gestoppt. Die LÃ¤nderkammer schickte das Pflegekompetenzgesetz, an welches das Sparpaket geknÃ¼pft war, in den Vermittlungsausschuss. Die Mehrheit der LÃ¤nderkammer kritisierte, dass durch die Einsparungen fÃ¼r die Kassen den KrankenhÃ¤usern das benÃ¶tigte Geld fehle.



Das Bundeskabinett hatte Mitte Oktober einen Gesetzentwurf beschlossen, der die Ausgaben der gesetzlichen Kassen 2026 um 1,8 Milliarden Euro senken soll. Die Einsparungen sollten vor allem durch eine Ã„nderung der Berechnungsmethode erzielt werden, mit der die Kassen den KrankenhÃ¤usern jedes Jahr zusÃ¤tzliches Geld fÃ¼r erwartete Kostensteigerungen Ã¼berweisen.Â DafÃ¼r sollte die sogenannte MeistbegÃ¼nstigungsklausel ausgesetzt werden, die fÃ¼r die KrankenhÃ¤user besonders vorteilhaft war.



Warken wollte mit den MaÃŸnahmen verhindern, dass im kommenden Jahr der durchschnittliche Zusatzbeitrag von derzeit etwa 2,9 Prozent steigt. Doch das ist nun fraglich. Auf die Frage, ob die TK ihren Beitrag anheben wird, sagte Baas der "Rheinischen Post", noch werde gerechnet. Sollte der Zusatzbeitrag angehoben werden, werde er aber "klar unter 2,9 Prozent bleiben". Derzeit betrÃ¤gt der Zusatzbeitrag 2,45 Prozent. Die TK ist die grÃ¶ÃŸte Krankenkasse in Deutschland.



Auch der Chef der DAK, Andreas Storm,Â warnte vor hÃ¶heren BeitrÃ¤gen. Der "Rheinischen Post" und der "Bild" sagte er, der Vorgang im Bundesrat sei ein "beispielloses gesundheitspolitisches Debakel". Das Versprechen stabiler BeitrÃ¤ge gelte nicht mehr. Der GrÃ¼nen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen sagte der "Bild", die ZusatzbeitrÃ¤ge wÃ¼rden im neuen Jahr "real steigen - auf deutlich Ã¼ber drei Prozent".