Merz zu G20-Gipfel in SÃ¼dafrika eingetroffen - Trump, Putin und Xi nicht da

  • AFP - 22. November 2025, 10:50 Uhr
Bild vergrößern: Merz zu G20-Gipfel in SÃ¼dafrika eingetroffen - Trump, Putin und Xi nicht da
G20-Gipfel in Johannesburg
Bild: AFP

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist am Samstagmorgen zum G20-Gipfel in SÃ¼dafrika eingetroffen. Er dauert bis Sonntag. Die USA, Russland und China sind allerdings nicht auf Ebene der Staats- und Regierungschefs beim Gipfel vertreten.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist zum G20-Gipfel in SÃ¼dafrika eingetroffen. "Gemeinsam stehen wir ein fÃ¼r starke Partnerschaften, Krisendiplomatie und eine Ordnung auf Basis von Recht und VerlÃ¤sslichkeit", teilte er am Samstagmorgen im Onlinedienst X mit. Im Vorfeld des Treffens in Johannesburg hatte es aus Regierungskreisen geheiÃŸen, G20 bleibe fÃ¼r Deutschland ein "wichtiges multilaterales Format zur Abstimmung mit fÃ¼hrenden Industrie- und SchwellenlÃ¤ndern".

USA, Russland, China und einige weitere Staaten sind allerdings nicht auf Ebene der Staatschefs bei dem Gipfeltreffen vertreten. US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte die Teilnahme Anfang des Monats abgesagt und den Schritt mit angeblichen Menschenrechtsverletzungen in SÃ¼dafrika begrÃ¼ndet. Trump hatte dem frÃ¼heren Apartheid-Staat einen "Genozid" an WeiÃŸen vorgeworfen, SÃ¼dafrikas Regierung weist dies zurÃ¼ck.

Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hÃ¤lt es trotz der Absagen fÃ¼r richtig, dass Merz persÃ¶nlich in Johannesburg anwesend ist. "Wir stehen fÃ¼r offenen, regelbasierten Handel. Wir stehen fÃ¼r Kooperation statt Konfrontation", sagte er der "Rheinischen Post" vom Samstag. "Ja, es ist wichtig, dass Deutschland bei solchen Gipfeln prÃ¤sent ist." Sein Anspruch sei, dass Deutschland und Europa eine fÃ¼hrende Rolle bei groÃŸen VerÃ¤nderungen in der Welt einnÃ¤hmen.

Zwar sei es auch immer das Ziel, sich bei solchen Gipfeln auf eine AbschlusserklÃ¤rung zu einigen, fuhr Klingbeil fort. "Aber wichtig sind vor allem die GesprÃ¤che. Durch persÃ¶nliche Kontakte entsteht Vertrauen und dadurch belastbare DrÃ¤hte, die man nutzen kann, wenn es Krisen gibt."

Die G20-Gruppe der wichtigsten Industrie- und SchwellenlÃ¤nder besteht aus 19 Staaten sowie der EU und der Afrikanischen Union. Ihre Mitglieder machen 85 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung aus. Gastgeber des Treffens der Staats- und Regierungschefs ist der sÃ¼dafrikanische PrÃ¤sident Cyril Ramaphosa. Das Land hat den Kampf gegen wirtschaftliche Ungleichheit zum zentralen Thema seiner PrÃ¤sidentschaft gemacht.

Der G20-Gipfel in Johannesburg dauert bis Sonntag. AnschlieÃŸend reist Merz weiter nach Angola, wo er am Montag am Gipfeltreffen der EU und der Afrikanischen Union in Luanda teilnimmt.

