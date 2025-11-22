Mehr als 300 SchÃ¼lerinnen aus MÃ¤dcheninternat in Nigeria verschleppt

Einen Tag nach dem Ãœberfall bewaffneter Angreifer auf ein katholisches Internat in Nigeria ist die Zahl der dabei verschleppten SchÃ¼lerinnen bekannt geworden: Bei dem Angriff wurden 303 SchÃ¼lerinnen und zwÃ¶lf Lehrer entfÃ¼hrt, wie die Gruppe Christian Association of Nigeria am Samstag berichtete. Dies habe eine ÃœberprÃ¼fung der Anwesenheitslisten ergeben.
Nach Kirchenangaben waren bewaffnete Angreifer in der Nacht zum Freitag in das Internat der St. Mary's-Schule in Papiri im Zentrum Nigerias eingedrungen und hatten die SchÃ¼lerinnen und Lehrer verschleppt. Ein Sicherheitsmann wurde erschossen. Erst am Montag hatten Bandenmitglieder 25 SchÃ¼lerinnen aus einem Internat in Kebbi im Nordwesten des Landes verschleppt.
Als Reaktion auf die EntfÃ¼hrungen sagte der nigerianische PrÃ¤sident Bola Tiubu seine Teilnahme am G20-Gipfel in Johannesburg ab. Zahlreiche Schulen wurden aus SicherheitsgrÃ¼nden vorerst geschlossen.
Seit Jahren greifen schwer bewaffnete kriminelle Banden immer wieder in lÃ¤ndlichen Gebieten im Nordwesten und im Zentrum Nigerias an, um Menschen zu entfÃ¼hren und LÃ¶segeld zu erpressen. Tausende Menschen wurden getÃ¶tet. Die Gangs haben ihre Lager in einem riesigen Waldgebiet, das sich Ã¼ber mehrere Bundesstaaten erstreckt.Â
Vor mehr als zehn Jahren hatte die Verschleppung von 276 MÃ¤dchen aus ihrer Schule im nigerianischen Chibok international Aufsehen erregt. Einige der damals verschleppten MÃ¤dchen gelten noch immer als vermisst.
Nigeria wird von zahlreichen Konflikten zwischen verschiedenen Ethnien und BevÃ¶lkerungsgruppen erschÃ¼ttert, denen Christen wie Muslime gleichermaÃŸen zum Opfer fallen. Das bevÃ¶lkerungsreichste Land Afrikas ist in einen mehrheitlich muslimischen Norden und einen weitgehend christlichen SÃ¼den geteilt. Die nigerianischen BehÃ¶rden weisen VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck, die Christen im Land wÃ¼rden verfolgt.
Anfang des Monats hatte die US-Regierung Nigeria wegen der angeblich gezielten TÃ¶tung von Christen mit einem US-MilitÃ¤reinsatz gedroht. US-PrÃ¤sident Donald Trump behauptete, Christen seien in Nigeria einer "existenziellen Bedrohung" ausgesetzt.
Mehr als 300 SchÃ¼lerinnen aus MÃ¤dcheninternat in Nigeria verschleppt
22. November 2025
