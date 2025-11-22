Drogenlabor in Hagen ausgenommen - ZwÃ¶lf Festnahmen

Blaulicht

In einem umfangreichen Einsatz in Hagen in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei ein mutmaÃŸliches Drogenlabor ausgenommen und zwÃ¶lf Menschen vorlÃ¤ufig festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstagmorgen mitteilten, sollen in der Halle synthetische Drogen hergestellt worden sein, vor allem Ecstasy. Bei dem Einsatz wurden am Freitagnachmittag zunÃ¤chst vier Menschen festgenommen, spÃ¤ter gab es acht weitere Festnahmen und mehrere Wohnungsdurchsuchungen.



Da in dem mutmaÃŸlichen Drogenlabor Chemikalien aus mehreren Kanistern austraten, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Auch KrÃ¤fte eines Spezialeinsatzkommandos waren beteiligt, da von der Bewaffnung mindestens eines TatverdÃ¤chtigen ausgegangen wurde. Neben den Chemikalien beschlagnahmte die Polizei rund zwei Kilogramm Ecstasy-Tabletten, Bargeld, mehrere Handys und Fahrzeuge sowie Waffen, darunter Macheten, zwei Ã„xte und Messer.



Alle Festgenommen sollen in unterschiedlicher Art und Weise an der Herstellung von und dem Handel mit den Drogen beteiligt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft prÃ¼fte die Beantragung von Haftbefehlen, die Ermittlungen dauerten am Samstagvormittag an.