Miersch verweist im Rentenstreit auf SPD-Mitgliederentscheid

Abstimmung auf SPD-Parteitag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch legt die Latte im Rentenstreit mit der Union noch hÃ¶her. Er beharrt auf dem vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf unter Verweis auf den SPD-Mitgliederentscheid.



"FÃ¼r den Kompromiss, die Haltelinie bis 2031 zu verlÃ¤ngern, haben wir politische Preise gezahlt. Die Renteneinigung war auch Teil des Mitgliederentscheids - und wir haben dabei gegenÃ¼ber den Mitgliedern klar benannt, was wir durchgesetzt haben. Dahinter kÃ¶nnen wir nicht zurÃ¼ck", sagte Miersch den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.



Miersch ergÃ¤nzte, dass der jetzige Kompromiss in den Koalitionsverhandlungen besprochen worden sei. "Nach langem Ringen haben wir uns auf eine VerlÃ¤ngerung der Haltelinie bis 2031 geeinigt - und auch darauf, dass sie nicht einfach anschlieÃŸend wieder absackt, als hÃ¤tte es nie einen Kompromiss gegeben."



Generell warnt der SPD-Fraktionschef die Union davor, die VerlÃ¤sslichkeit der Koalition zu gefÃ¤hrden. "Eine Koalition funktioniert nur, wenn wir uns aufeinander verlassen kÃ¶nnen. Da bin ich wieder bei der Rente. Hier liegt eine klare Vereinbarung vor. Es ist also die Frage: Wie viel Spielraum gibt man einer Gruppe, die sagt: Machen wir nicht mit. Wenn das einmal anfÃ¤ngt, dann kann das Ã¼berall in jeder Fraktion aufbrechen. Und dann haben wir ein Grundproblem."



Miersch sagte, dass das, was man an "Big Points" im Koalitionsvertrag verhandelt habe, sehr sorgfÃ¤ltig zu behandeln sei. "Ansonsten fliegt uns die VerlÃ¤sslichkeit um die Ohren." Miersch sieht Unionsfraktionschef Spahn (CDU) in der Pflicht, die Mehrheit zu gewÃ¤hrleisten. "Ich vertraue Jens Spahn, dass er am Gelingen dieser Koalition ein ebenso groÃŸes Interesse hat, wie ich. Am Ende zÃ¤hlt, dass wir im Parlament Mehrheiten organisieren - auf beiden Seiten."



Generell kann sich Miersch vorstellen, bereits im nÃ¤chsten Jahr eine groÃŸe Reform anzugehen. "Wir brauchen umfassende Reformen. Die SPD will zukunftsfeste Sozialsysteme. Die Kommission soll die Zeit bekommen, die sie braucht. Ich schlieÃŸe aber nicht aus, dass wir das auch im nÃ¤chsten Jahr schon angehen", sagte der SPD-Politiker. Dabei hÃ¤lt Miersch auch die Einbeziehung der Beamten in die Rentenversicherung fÃ¼r denkbar. "Die Einbeziehung der Beamten kann ein Ergebnis der Rentenkommission sein, die wir demnÃ¤chst einsetzen. Und wenn das dann die Empfehlung ist, dann mÃ¼ssen wir uns das auch zutrauen." Der Kanzler hatte unlÃ¤ngst erklÃ¤rt, Miersch wolle auch an der Rentenfestsetzung etwas Ã¤ndern und sie an der Inflation auszurichten. Miersch weist dies zurÃ¼ck: "Ich weiÃŸ ehrlich gesagt nicht, auf welches Interview er sich da bezieht."

