Mutwillig gefÃ¤llter "Robin Hood"-Baum: Erste Setzlinge werden Samstag eingepflanzt

Der "Robin Hood"-Baum

Zwei Jahre nach der mutwilligen FÃ¤llung des berÃ¼hmten 'Robin Hood'-Baums in Nordengland werden am Samstag erste Setzlinge des legendÃ¤ren Bergahorns gepflanzt.

Zwei Jahre nach der mutwilligen FÃ¤llung des berÃ¼hmten "Robin Hood"-Baums in Nordengland werden am Samstag erste Setzlinge des legendÃ¤ren Bergahorns gepflanzt. Wie der britische National Trust mitteilte, hatten Mitarbeiter nach der FÃ¤llung des Baums dessen Triebe abgeschnitten und aus diesen 49 Setzlinge herangezogen. Diese sollen nun an verschiedenen Orten in GroÃŸbritannien eingepflanzt werden.



National-Trust-Chefin Hilary McGrady lobte die Reaktionsschnelle der Mitarbeiter, die durch die Rettung der Triebe ein Weiterleben des Baumes ermÃ¶glicht hÃ¤tten. Jeder in den kommenden Tagen gepflanzte Baum werde "zu einer Quelle der Inspiration, einem Ort der Besinnung, einem Zuhause fÃ¼r die Natur oder einfach zu einer Erinnerung daran, dass es immer gute Dinge gibt, fÃ¼r die es sich zu kÃ¤mpfen lohnt, selbst nach etwas so Sinnlosem".Â



Der Bergahorn hatte fast 200 Jahre lang in einem Tal in der NÃ¤he des Hadrianswalls gestanden, bevor zwei MÃ¤nner ihn in der Nacht zum 27. September 2023 mit einer KettensÃ¤ge fÃ¤llten. Die Baumkrone stÃ¼rzte auf den Hadrianswall und beschÃ¤digte das jahrhundertealte Bauwerk aus der RÃ¶merzeit, das zum Weltkulturerbe zÃ¤hlt.Â Der Vandalismus hatte in GroÃŸbritannien eine Welle der EmpÃ¶rung ausgelÃ¶st.



Wegen seiner beeindruckenden Lage war der Baum ein bei Besuchern beliebtes Fotomotiv. Er war auch in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen - unter anderem in "Robin Hood - KÃ¶nig der Diebe" von 1991 mit Kevin Costner in der Hauptrolle.Â



Die beiden TÃ¤ter waren im Juli zu mehr als vier Jahren GefÃ¤ngnis verurteilt worden. Sie gaben bis heute keine ErklÃ¤rung fÃ¼r ihre Tat ab.



Einer der ersten Setzlinge, die am Samstag eingepflanzt werden, soll dem Trust zufolge in einem Baumschutzpark in der mittelenglischen Stadt Coventry Wurzeln schlagen - dort haben drei Jugendliche ein Projekt zur Rettung der BÃ¤ume ihrer Stadt ins Leben gerufen.