Politik

Verhandlungen bei Weltklimakonferenz dauern an

  • AFP - 22. November 2025, 06:52 Uhr
Bild vergrößern: Verhandlungen bei Weltklimakonferenz dauern an
EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra
Bild: AFP

Bei der Weltklimakonferenz im brasilianischen BelÃ©m dauern die Verhandlungen an. In der Nacht zum Samstag berieten die Delegierten weiter intensiv, um doch noch eine Einigung auf eine AbschlusserklÃ¤rung zu ermÃ¶glichen.

Bei der Weltklimakonferenz im brasilianischen BelÃ©m dauern die Verhandlungen an. In der Nacht zum Samstag berieten die Delegierten weiter intensiv, um doch noch eine Einigung auf eine AbschlusserklÃ¤rung zu ermÃ¶glichen. Wegen des Streits um den kÃ¼nftigen Umgang mit fossilen EnergietrÃ¤gern droht ein Scheitern des Gipfels. EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra schloss ein Konferenz-Ende ohne eine AbschlusserklÃ¤rung nicht aus. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) kritisierte den aktuellen Beschlussentwurf als "bei Weitem" nicht ausreichend.

Der aktuelle Beschlussentwurf enthÃ¤lt zwar vielfach das Bekenntnis zur 1,5-Grad-Grenze und betont die Notwendigkeit, die globalen Treibhausgas-Emissionen drastisch zu senken. Auf sieben Seiten findet sich aber kein einziges Mal das Wort "fossile", geschweige denn der von Deutschland und vielen anderen Staaten geforderte Fahrplan fÃ¼r eine Abkehr von Kohle, Ã–l und Gas.Â 

Vor der VerÃ¶ffentlichung des neuen Entwurfs hatten etwa 30 Staaten in einem Brief an die COP-PrÃ¤sidentschaft gedroht, einem Beschluss ohne einen solchen Ausstiegsfahrplan nicht zuzustimmen.Â "In seiner jetzigen Form erfÃ¼llt der Vorschlag nicht einmal die Minimalbedingungen fÃ¼r ein glaubwÃ¼rdiges Ergebnis der COP", erklÃ¤rten in dem Schreiben vom Donnerstag Staaten wie Deutschland, Frankreich, GroÃŸbritannien und Kolumbien.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    50 Jahre nach Tod von Diktator Franco: Hunderte Rechtsextreme marschieren durch Madrid
    50 Jahre nach Tod von Diktator Franco: Hunderte Rechtsextreme marschieren durch Madrid

    Kurz nach dem 50. Todestag des spanischen Diktators Francisco Franco sind hunderte Rechtsextreme durch Madrid marschiert. AnhÃ¤nger der faschistischen Falange-Organisation zogen

    Mehr
    Bundeskanzler Merz nimmt an G20-Gipfel in SÃ¼dafrika teil
    Bundeskanzler Merz nimmt an G20-Gipfel in SÃ¼dafrika teil

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt am Samstag am G20-Gipfel in Johannesburg teil. Gastgeber des Treffens der Staats- und Regierungschefs ist der sÃ¼dafrikanische PrÃ¤sident

    Mehr
    Marjorie Taylor Greene kÃ¼ndigt RÃ¼ckzug aus US-Kongress an - Trump begrÃ¼ÃŸt Schritt
    Marjorie Taylor Greene kÃ¼ndigt RÃ¼ckzug aus US-Kongress an - Trump begrÃ¼ÃŸt Schritt

    Die republikanische RechtsauÃŸen-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene hat nach ihrem ZerwÃ¼rfnis mit US-PrÃ¤sident Donald Trump fÃ¼r Januar ihren RÃ¼ckzug aus dem Kongress

    Mehr
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    Verbraucher im Nachteil: Gutachten sieht zuviel Macht bei Lebensmittelriesen
    Verbraucher im Nachteil: Gutachten sieht zuviel Macht bei Lebensmittelriesen
    Mutwillig gefÃ¤llter
    Mutwillig gefÃ¤llter "Robin Hood"-Baum: Erste Setzlinge werden Samstag eingepflanzt
    IG Metall rechnet mit mehr betriebsbedingten KÃ¼ndigungen
    IG Metall rechnet mit mehr betriebsbedingten KÃ¼ndigungen
    Mindestens 55 Tote durch Ãœberschwemmungen und Erdrutsche in Vietnam
    Mindestens 55 Tote durch Ãœberschwemmungen und Erdrutsche in Vietnam
    Ukraine ringt um Reaktion auf US-Plan - Trump setzt Frist bis Donnerstag
    Ukraine ringt um Reaktion auf US-Plan - Trump setzt Frist bis Donnerstag
    Aufgabenteilung zwischen TÃ¼rkei und Australien bei UN-Klimakonferenz 2026 beschlossen
    Aufgabenteilung zwischen TÃ¼rkei und Australien bei UN-Klimakonferenz 2026 beschlossen
    Nach Machtwechsel: Bolivien verkÃ¼ndet RÃ¼ckkehr der US-AntidrogenbehÃ¶rde in das Land
    Nach Machtwechsel: Bolivien verkÃ¼ndet RÃ¼ckkehr der US-AntidrogenbehÃ¶rde in das Land

    Top Meldungen

    Verkehrsminister erwÃ¤gt
    Verkehrsminister erwÃ¤gt "Social Leasing" fÃ¼r E-Autos

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erwÃ¤gt eine einkommensabhÃ¤ngige staatliche FÃ¶rderung fÃ¼r das Leasen von E-Autos. "Wir denken

    Mehr
    Netzagentur: Gasverbrauch steigt um fÃ¼nf Prozent
    Netzagentur: Gasverbrauch steigt um fÃ¼nf Prozent

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Haushalte und die Industrie nutzen mehr Gas als im Vorjahr. Seit Jahresbeginn sei der Gasverbrauch in Deutschland im Vergleich zu 2024 um "etwa

    Mehr
    ADAC und Verbraucherzentralen kritisieren E-LadesÃ¤ulen-Plan
    ADAC und Verbraucherzentralen kritisieren E-LadesÃ¤ulen-Plan

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) mahnt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), den "Masterplan Ladeinfrastruktur 2030" fÃ¼r

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts