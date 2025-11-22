Verhandlungen bei Weltklimakonferenz dauern an

EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra

Bei der Weltklimakonferenz im brasilianischen BelÃ©m dauern die Verhandlungen an. In der Nacht zum Samstag berieten die Delegierten weiter intensiv, um doch noch eine Einigung auf eine AbschlusserklÃ¤rung zu ermÃ¶glichen. Wegen des Streits um den kÃ¼nftigen Umgang mit fossilen EnergietrÃ¤gern droht ein Scheitern des Gipfels. EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra schloss ein Konferenz-Ende ohne eine AbschlusserklÃ¤rung nicht aus. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) kritisierte den aktuellen Beschlussentwurf als "bei Weitem" nicht ausreichend.



Der aktuelle Beschlussentwurf enthÃ¤lt zwar vielfach das Bekenntnis zur 1,5-Grad-Grenze und betont die Notwendigkeit, die globalen Treibhausgas-Emissionen drastisch zu senken. Auf sieben Seiten findet sich aber kein einziges Mal das Wort "fossile", geschweige denn der von Deutschland und vielen anderen Staaten geforderte Fahrplan fÃ¼r eine Abkehr von Kohle, Ã–l und Gas.Â



Vor der VerÃ¶ffentlichung des neuen Entwurfs hatten etwa 30 Staaten in einem Brief an die COP-PrÃ¤sidentschaft gedroht, einem Beschluss ohne einen solchen Ausstiegsfahrplan nicht zuzustimmen.Â "In seiner jetzigen Form erfÃ¼llt der Vorschlag nicht einmal die Minimalbedingungen fÃ¼r ein glaubwÃ¼rdiges Ergebnis der COP", erklÃ¤rten in dem Schreiben vom Donnerstag Staaten wie Deutschland, Frankreich, GroÃŸbritannien und Kolumbien.Â