Brennpunkte

Mindestens 55 Tote durch Ãœberschwemmungen und Erdrutsche in Vietnam

  • AFP - 22. November 2025, 06:40 Uhr
Bild vergrößern: Mindestens 55 Tote durch Ãœberschwemmungen und Erdrutsche in Vietnam
Ãœberschwemmung in Vietnam
Bild: AFP

Nach tagelangen heftigen RegenfÃ¤llen in Vietnam ist Zahl der Opfer durch Ãœberschwemmungen und Erdrutsche auf mehr als 50 gestiegen. Nach 13 Vermissten wird noch gesucht.

Nach tagelangen heftigen RegenfÃ¤llen in Vietnam ist Zahl der Opfer durch Ãœberschwemmungen und Erdrutsche auf mehr als 50 gestiegen. Seit Sonntag seien in sechs Provinzen mindestens 55 Menschen ums Leben gekommen, teilte das Umweltministerium am Samstag mit. Derweil dauerte die Suche nach 13 Vermissten an.Â 

Am stÃ¤rksten betroffen war die bergige Provinz Dak Lak mit mehr als zwei Dutzend Todesopfern. Mehrere Autobahnen waren am Samstag weiter unpassierbar, etwa 300.000 Haushalte waren ohne Strom.

Seit Ende Oktober werden der SÃ¼den und das Zentrum Vietnams immer wieder von Starkregen heimgesucht, beliebte Touristenorte an der KÃ¼ste wurden schon mehrfach Ã¼berschwemmt. In der KÃ¼stenstadt Nha Trang wurden diese Woche ganze Stadtviertel Ã¼berflutet. In der Umgebung der Touristenstadt Da Lat in den Bergen lÃ¶ste der Regen tÃ¶dliche Erdrutsche aus.

Am Freitag ging das Hochwasser allmÃ¤hlich zurÃ¼ck. Staatliche Medien berichteten, dass die RettungskrÃ¤fte noch immer Menschen von HausdÃ¤chern und Baumkronen holten.

In Vietnam gibt es in der Regenzeit zwischen Juni und November oft Unwetter. Durch den vom Menschen verursachten Klimawandel werden extreme Wetterereignisse hÃ¤ufiger und heftiger. Bis Ende Oktober wurden im Zusammenhang mit Naturkatastrophen in Vietnam nach Angaben des Umweltministeriums bereits 279 Todesopfer oder Vermisste verzeichnet.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Mutwillig gefÃ¤llter
    Mutwillig gefÃ¤llter "Robin Hood"-Baum: Erste Setzlinge werden Samstag eingepflanzt

    Zwei Jahre nach der mutwilligen FÃ¤llung des berÃ¼hmten "Robin Hood"-Baums in Nordengland werden am Samstag erste Setzlinge des legendÃ¤ren Bergahorns gepflanzt. Wie der britische

    Mehr
    Ukraine ringt um Reaktion auf US-Plan - Trump setzt Frist bis Donnerstag
    Ukraine ringt um Reaktion auf US-Plan - Trump setzt Frist bis Donnerstag

    Die Regierung in der Ukraine hat am Samstag um eine Reaktion auf den US-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskrieges gerungen. Der ukrainische AuÃŸenminister Andrij Sybiha

    Mehr
    Nach Machtwechsel: Bolivien verkÃ¼ndet RÃ¼ckkehr der US-AntidrogenbehÃ¶rde in das Land
    Nach Machtwechsel: Bolivien verkÃ¼ndet RÃ¼ckkehr der US-AntidrogenbehÃ¶rde in das Land

    Boliviens Drogenbeauftragter Ernesto Justiniano hat die RÃ¼ckkehr der 2008 ausgewiesenen US-AntidrogenbehÃ¶rde DEA in das sÃ¼damerikanische Land angekÃ¼ndigt. Die US-BehÃ¶rde

    Mehr
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    Verbraucher im Nachteil: Gutachten sieht zuviel Macht bei Lebensmittelriesen
    Verbraucher im Nachteil: Gutachten sieht zuviel Macht bei Lebensmittelriesen
    IG Metall rechnet mit mehr betriebsbedingten KÃ¼ndigungen
    IG Metall rechnet mit mehr betriebsbedingten KÃ¼ndigungen
    Verhandlungen bei Weltklimakonferenz dauern an
    Verhandlungen bei Weltklimakonferenz dauern an
    50 Jahre nach Tod von Diktator Franco: Hunderte Rechtsextreme marschieren durch Madrid
    50 Jahre nach Tod von Diktator Franco: Hunderte Rechtsextreme marschieren durch Madrid
    Bundeskanzler Merz nimmt an G20-Gipfel in SÃ¼dafrika teil
    Bundeskanzler Merz nimmt an G20-Gipfel in SÃ¼dafrika teil
    Marjorie Taylor Greene kÃ¼ndigt RÃ¼ckzug aus US-Kongress an - Trump begrÃ¼ÃŸt Schritt
    Marjorie Taylor Greene kÃ¼ndigt RÃ¼ckzug aus US-Kongress an - Trump begrÃ¼ÃŸt Schritt
    Aufgabenteilung zwischen TÃ¼rkei und Australien bei UN-Klimakonferenz 2026 beschlossen
    Aufgabenteilung zwischen TÃ¼rkei und Australien bei UN-Klimakonferenz 2026 beschlossen

    Top Meldungen

    Verkehrsminister erwÃ¤gt
    Verkehrsminister erwÃ¤gt "Social Leasing" fÃ¼r E-Autos

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erwÃ¤gt eine einkommensabhÃ¤ngige staatliche FÃ¶rderung fÃ¼r das Leasen von E-Autos. "Wir denken

    Mehr
    Netzagentur: Gasverbrauch steigt um fÃ¼nf Prozent
    Netzagentur: Gasverbrauch steigt um fÃ¼nf Prozent

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Haushalte und die Industrie nutzen mehr Gas als im Vorjahr. Seit Jahresbeginn sei der Gasverbrauch in Deutschland im Vergleich zu 2024 um "etwa

    Mehr
    ADAC und Verbraucherzentralen kritisieren E-LadesÃ¤ulen-Plan
    ADAC und Verbraucherzentralen kritisieren E-LadesÃ¤ulen-Plan

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) mahnt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), den "Masterplan Ladeinfrastruktur 2030" fÃ¼r

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts