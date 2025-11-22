Ukraine ringt um Reaktion auf US-Plan - Trump setzt Frist bis Donnerstag

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj

Die Ukraine hat am Samstag um eine Reaktion auf den US-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskrieges gerungen. Der ukrainische AuÃŸenminister Sybiha telefonierte mit den europÃ¤ischen Partnern. PrÃ¤sident Trump erhÃ¶hte derweil den Druck auf Kiew.

Die Regierung in der Ukraine hat am Samstag um eine Reaktion auf den US-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskrieges gerungen. Der ukrainische AuÃŸenminister Andrij Sybiha beriet nach eigenen Angaben in einem Telefonat mit den europÃ¤ischen Partnern "die nÃ¤chsten Schritte". Derweil setzte US-PrÃ¤sident Donald Trump eine Frist bis Donnerstag und erhÃ¶hte den Druck auf den ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj, den Plan "gutzuheiÃŸen". EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen betonte, dass die Ukraine eine zentrale Rolle bei der Entscheidung Ã¼ber ihre eigene Zukunft spielen mÃ¼sse.



Sybiha telefonierte mit den AuÃŸenministern Frankreichs, GroÃŸbritanniens, Polens und Finnlands, der EU-AuÃŸenbeauftragten Kaja Kallas sowie Vertretern Italiens und Deutschlands, wie er am Freitagabend im Onlinedienst X mitteilte. Er habe den europÃ¤ischen Partnern die Ergebnisse der "jÃ¼ngsten Kontakte" des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj mitgeteilt und "die Logik unserer weiteren Schritte" dargelegt.Â



Selenskyj hatte am Freitag mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), dem franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron sowie dem britischen Premierminister Keir Starmer Ã¼ber den US-VorstoÃŸ beraten. SpÃ¤ter telefoniert Merz auch mit Trump. Es sei ein "gutes und vertrauliches Telefonat" gewesen, schrieb Merz im Onlinedienst X.



Selenskyj telefonierte zudem mit US-VizeprÃ¤sident JD Vance und Pentagon-StaatssekretÃ¤r Dan Driscoll. In dem fast einstÃ¼ndigen Telefonat habe er unterstrichen, dass die Ukraine "den Wunsch von US-PrÃ¤sident Donald Trump, dem BlutvergieÃŸen ein Ende zu setzen, stets respektiert hat und dies auch weiterhin tut", erklÃ¤rte Selenskyj in Onlinediensten.Â



Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die USA einen 28-Punkte-Plan zur Beilegung des Krieges in der Ukraine erarbeitet haben. In seiner jetzigen Form wÃ¼rde der US-Vorschlag, der entscheidende Forderungen Moskaus aufnimmt, praktisch einer Kapitulation der Ukraine gleichkommen. Er verlangt von der Ukraine schmerzhafte ZugestÃ¤ndnisse wie die Abtretung groÃŸer Gebiete in der Ostukraine an Russland, eine Begrenzung der TruppenstÃ¤rke, einen Verzicht auf einen Nato-Beitritt und vorgezogene Wahlen.Â



Russland hingegen wÃ¼rde laut dem von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenen Entwurf des Plans nicht nur Gebiete hinzugewinnen, sondern auch wieder in die Weltwirtschaft integriert und in die G8-Staatengruppe aufgenommen werden.



Die europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten wurden mit dem 28-Punkte-Plan umgangen, Selenskyj wies ihn in seiner jetzigen Form zurÃ¼ck. Er werde sein Land nicht "verraten", sagte er am Freitag in einer Rede an die Nation. Die Ukraine stehe vor einer "sehr schwierigen Entscheidung", sie werde entweder ihre "WÃ¼rde" oder einen "wichtigen Partner" verlieren.Â



US-PrÃ¤sident Trump gab der Ukraine indes weniger als eine Woche Zeit fÃ¼r die Unterzeichnung. Er rief Kiew auf, seinem Plan bis Donnerstag zuzustimmen. "Wir denken, Donnerstag ist ein angemessener Zeitpunkt", sagte Trump am Freitag dem Sender Fox News.Â



Nach Selenskyjs Reaktion auf den US-Plan legte Trump spÃ¤ter noch einmal nach. "Er muss ihn gutheiÃŸen, und wenn er ihn nicht gutheiÃŸt, dann sollen sie eben weiterkÃ¤mpfen", sagte er vor Journalisten im WeiÃŸen Haus. Ãœber Selenskyj sagte Trump: "Irgendwann wird er etwas akzeptieren mÃ¼ssen."



Ãœber die ukrainischen StreitkrÃ¤fte sagte Trump: "Sagen Sie, was Sie wollen, sie waren sehr mutig." Auf die Frage, ob der russische PrÃ¤sident Wladimir Putin nach dem Angriff auf die Ukraine 2022 auch andere LÃ¤nder in Europa angreifen kÃ¶nnte, antwortete Trump, Putin "strebt keinen weiteren Krieg an".



Aus Kreisen des WeiÃŸen Hauses erfuhr AFP, dass Trump sowohl mit Kiew als auch mit Moskau zusammenarbeite, um den Krieg "so schnell wie mÃ¶glich" zu beenden. Dem WeiÃŸen Haus zufolge handelt es sich bei dem 28-Punkte-Plan noch um ein "Arbeitsdokument".Â



Russland sieht sich durch den US-VorstoÃŸ offenbar bestÃ¤tigt und drÃ¤ngt die Ukraine zu sofortigen Verhandlungen. Putin sagte am Freitag, der US-Plan kÃ¶nne "den Grundstein fÃ¼r eine endgÃ¼ltige FriedenslÃ¶sung legen".Â Zudem betonte er wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bereits zuvor, dass Kiew schnell zustimmen solle, um nicht noch mehr GelÃ¤nde zu verlieren.



Die europÃ¤ischen Staats- und Regierungschefs werden laut EU-KommissionsprÃ¤sidentin von der Leyen am Samstag am Rande des G20-Gipfels "und dann nÃ¤chste Woche in Angola beim EU-AU-Treffen" zusammenkommen und Ã¼ber den US-Plan beraten. "Wir sind uns einig, dass nichts Ã¼ber die Ukraine ohne die Ukraine entschieden werden sollte", erklÃ¤rte sie bei X nach einem GesprÃ¤ch mit Selenskyj.



In Kiew waren die Meinungen geteilt, ob die Ukraine auf den Vorschlag eingehen und bessere Bedingungen aushandeln oder ihn als Kapitulation ablehnen sollte. Die 41-jÃ¤hrige Schneiderin Janina glaubt, dass der US-Plan zu nichts fÃ¼hren und der Krieg weitergehen werde. "Weder wir noch Russland werden ZugestÃ¤ndnisse machen", sagte sie der AFP.Â