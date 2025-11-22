Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil hat auf die GerÃ¼chte um eine Unions-Minderheitsregierung reagiert und erklÃ¤rt, dass sich die SPD nicht erpressen lasse. "Ich nehme wahr, dass so was hin und wieder im Berliner Betrieb gestreut wird und dass manche daran sogar SpaÃŸ zu haben scheinen", sagte Klingbeil der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Das ist aber ganz weit weg von dem, was die Menschen im Land von uns erwarten."
Er kÃ¶nne nur sagen, dass man eine Regierung gebildet habe, dass man einen Koalitionsvertrag habe und dass man gemeinsam Verantwortung trage. "Ich bin tief davon Ã¼berzeugt, dass Deutschland in der jetzigen Situation - in einer Phase des Umbruchs hierzulande und in der Welt - ein Anker der StabilitÃ¤t sein sollte", so Klingbeil. "DafÃ¼r braucht es eine stabile Regierung."
Auf die Frage, ob das seine Partei unter Druck setze, antwortete der SPD-Chef: "Nein. Es scheint fÃ¼r manche die Erkenntnis schwierig zu sein, dass Kompromisse und die Positions-Findung in einer Demokratie manchmal sehr anstrengend sind. Dann rennt man schnell der Illusion hinterher, man kÃ¶nnte es irgendwie einfacher haben", so Klingbeil. "Das aber ist grundlegend falsch. Die SPD lÃ¤sst sich auch nicht erpressen."
Klingbeil kritisiert Spekulationen Ã¼ber Minderheitsregierung
- dts - 22. November 2025
