G20: Hofreiter ermahnt Merz zur Reparatur von Deutschlands Ansehen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der GrÃ¼nen-Politiker Anton Hofreiter hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) aufgefordert, seine Bemerkung Ã¼ber Brasilien an diesem Samstag beim Treffen mit dessen PrÃ¤sident Luiz InÃ¡cio Lula da Silva wÃ¤hrend des G20-Gipfels in SÃ¼dafrika zu revidieren. "Friedrich Merz steht beim G20-Gipfel in der Verantwortung, den Schaden, den er mit seinen Ã„uÃŸerungen zu Brasilien angerichtet hat, zu begrenzen", sagte Hofreiter dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben). "Es geht darum, das internationale Ansehen Deutschlands so gut wie mÃ¶glich zu reparieren."



Hofreiter sagte, es sei wichtig, dass der Kanzler in Johannesburg GesprÃ¤che auf AugenhÃ¶he fÃ¼hre. "Deutschland muss weltweit enger mit demokratischen Staaten zusammenarbeiten, und mit LÃ¤ndern, die sich nicht von den USA oder China erpressen lassen wollen." Der Vorsitzende des Bundestags-Europaausschusses erklÃ¤rte, fÃ¼r den Multilateralismus sei die Abwesenheit der PrÃ¤sidenten der USA und Chinas "eine Chance, die der Kanzler in SÃ¼dafrika ergreifen sollte".



Der AuÃŸenpolitiker JÃ¼rgen Hardt (CDU) sagte dem RND, die G20-Treffen seien immer sinnvoll. "Jeder Regierungschef muss fÃ¼r sich selbst entscheiden, ob er teilnimmt", so Hardt. Die Ebene der technischen Abstimmung dÃ¼rfe nicht unterschÃ¤tzt werden. Bei G20 gehe es auch um wenig ideologische Abstimmungen zur reibungsloseren Kooperation in unterschiedlichen Bereichen. "DafÃ¼r braucht man kein Staatsoberhaupt am Verhandlungstisch." Die politische Ebene sei in Johannesburg immer noch gut besetzt "und der Kanzler tut gut daran, diese Chance nicht auszulassen", sagte der CDU-Politiker.



Merz hatte Ã¼ber den Austragungsort der Weltklimakonferenz im nordbrasilianischen BelÃ©m gesagt, alle mitgereisten Journalisten seien froh gewesen, "dass wir vor allen Dingen von diesem Ort, an dem wir da waren" wieder nach Deutschland zurÃ¼ckgekehrt seien. Lula da Silva hatte daraufhin gekontert, Berlin habe nicht einmal zehn Prozent der QualitÃ¤t von BelÃ©m.

