Guterres ruft G20-Staaten zu mehr Klimaschutz auf

Antonio Guterres am 21.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres hat die G20-Staaten vor ihrem Gipfel in Johannesburg zum Kampf gegen den Klimawandel und fÃ¼r eine gerechtere und friedlichere Welt aufgerufen.



Die LÃ¤nder hÃ¤tten es versÃ¤umt, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen, erklÃ¤rte Guterres am Freitag. Die Wissenschaft sage nun, dass es unvermeidlich sei, dass die 1,5-Grad-Grenze Ã¼berschritten werde. "Wir mÃ¼ssen diese Ãœberschreitungen so gering, kurz und sicher wie mÃ¶glich gestalten", sagte der UN-GeneralsekretÃ¤r.



"Um weiteres Klimachaos zu vermeiden, muss die AnpassungslÃ¼cke dringend geschlossen werden. Und das erfordert eine massive Aufstockung der Finanzmittel", sagte er. "Die IndustrielÃ¤nder mÃ¼ssen ihre Versprechen einhalten - durch die Verdopplung der Anpassungsfinanzierung auf mindestens 40 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr und durch die Schaffung von Vertrauen, dass die Finanzierung fÃ¼r erschwingliche und zugÃ¤ngliche AnpassungsmaÃŸnahmen Ã¼ber 2025 hinaus deutlich aufgestockt wird."



Die weltweiten Investitionen in saubere Energien seien zuletzt deutlich gestiegen, aber nur ein verschwindend geringer Anteil davon sei nach Afrika geflossen, kritisierte Guterres. "Afrika sollte im Zentrum dieser Revolution der sauberen Energien stehen", mahnte er. "Der Kontinent verfÃ¼gt Ã¼ber ein immenses Solar- und Windpotenzial, aber es fehlen die Investitionen, um es zu nutzen."



Der Kontinent, der am wenigsten zur Klimakrise beigetragen habe, dÃ¼rfe in diesem neuen Zeitalter nicht im Dunklen gelassen werden. "Die Ã¶konomischen Fakten sprechen fÃ¼r uns. Aber der politische Wille muss noch aufholen", sagte er.



Guterres beharrte darauf, dass die G20-Staaten sich mehr fÃ¼r die Entwicklungszusammenarbeit einsetzen und ein gerechteres Finanzsystem aufbauen mÃ¼ssten. "Der Zusammenbruch der globalen Entwicklungshilfe verursacht weltweit massives Leid. Und steigende MilitÃ¤rausgaben entziehen der Entwicklungszusammenarbeit Ressourcen", kritisierte der GeneralsekretÃ¤r. Die G20 hÃ¤tten als grÃ¶ÃŸte Volkswirtschaft der Welt "enormen Einfluss, dieses Leid zu lindern und sicherzustellen, dass das Wirtschaftswachstum breit geteilt wird und dass unsere Welt auf einen besseren Pfad fÃ¼r die Zukunft gebracht wird".

