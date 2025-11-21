Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die frÃ¼here CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hÃ¤lt an ihrer Kandidatur fÃ¼r den Vorsitz der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) fest, obwohl CDU-Parteichef Friedrich Merz den Vizevorsitzenden der Unions-Bundestagsfraktion, GÃ¼nter Krings (CDU), fÃ¼r den Posten vorgeschlagen hat. "Die Bereitschaft zur Kandidatur besteht unverÃ¤ndert", sagte Kramp-Karrenbauer der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).
Merz hatte sich in einem Brief an den noch amtierenden Vorsitzenden der CDU-nahen Stiftung, Norbert Lammert, fÃ¼r Krings eingesetzt. Am 19. Dezember sollen die 52 Stiftungsmitglieder Ã¼ber die Lammert-Nachfolge entscheiden. Mit dem Festhalten von Kramp-Karrenbauer an ihrer Kandidatur ist erstmals in der Geschichte der Adenauer-Stiftung eine Kampfabstimmung mÃ¶glich.

Kramp-Karrenbauer hÃ¤lt an Kandidatur fÃ¼r Adenauer-Stiftung fest
- dts - 21. November 2025, 16:36 Uhr

