Frankreichs Ex-PrÃ¤sident Sarkozy kÃ¼ndigt Buch Ã¼ber Hafterfahrung an

Nicolas Sarkozy

Drei Wochen war er in Haft, seit zwei Wochen ist er wieder drauÃŸen: Und schon kÃ¼ndigt Frankreichs Ex-PrÃ¤sident Nicolas Sarkozy das Erscheinen eines Buches Ã¼ber seine Erfahrungen im GefÃ¤ngnis an. Am 10. Dezember soll sein neues Buch mit dem Titel "Tagebuch eines HÃ¤ftlings" erscheinen, kÃ¼ndigte der Fayard-Verlag des rechtskonservativen GeschÃ¤ftsmanns Vincent BollorÃ© am Freitag an. Das Buch habe 216 Seiten und werde 20,90 Euro kosten.Â



"Im GefÃ¤ngnis wird das Innenleben gestÃ¤rkt, Ã¤hnlich wie in der WÃ¼ste", erklÃ¤rte Sarkozy dazu im Onlinedienst X. "Im GefÃ¤ngnis gibt es nichts zu sehen und nichts zu tun", schreibt Sarkozy, der seine Langeweile offensichtlich durch das Schreiben bekÃ¤mpft hat. Er habe im Pariser SantÃ©-GefÃ¤ngnis die Stille vermisst. "Es gibt dort leider stÃ¤ndig LÃ¤rm", erinnert er sich.Â



Sein Anwalt hatte ihm vor dem GefÃ¤ngnisaufenthalt nach eigener Aussage geraten, warme Kleidung und OhrenstÃ¶psel mitzunehmen, weil es dort hÃ¤ufig kalt und laut sei.Â



Sarkozy war Ende September in der AffÃ¤re um illegale Wahlkampffinanzierung aus Libyen wegen GrÃ¼ndung einer kriminellen Vereinigung zu fÃ¼nf Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass enge Mitarbeiter fÃ¼r ihn mit der libyschen StaatsfÃ¼hrung verhandelten, um Geld fÃ¼r seinen PrÃ¤sidentschaftswahlkampf 2007 zu erhalten.Â Wegen der Schwere der Tat hatten die Richter eine sofortige Vollstreckung des Urteils angeordnet.Â



Seine Inhaftierung am 21. Oktober hatte landesweit und international fÃ¼r Aufsehen gesorgt. Es war das erste Mal Ã¼berhaupt, dass ein frÃ¼herer Staatschef eines EU-Landes hinter Gitter kam.Â



Sarkozy verbrachte 20 Tage in einer neun Quadratmeter groÃŸen Zelle, ohne Kontakt zu MithÃ¤ftlingen. Wegen seiner besonderen Stellung wurde er rund um die Uhr von zwei zusÃ¤tzlichen SicherheitskrÃ¤ften bewacht. Das Pariser Berufungsgericht gab dann einem Antrag auf vorzeitige Haftentlassung statt. Es verbot Sarkozy aber, Justizminister Gerald Darmanin zu kontaktieren und das Land zu verlassen. Das Berufungsverfahren soll im MÃ¤rz stattfinden. Bis dahin gilt fÃ¼r ihn erneut die Unschuldsvermutung.Â



In einer anderen AffÃ¤re, in der es um die Abrechnung von Sarkozys Wahlkampfs 2012 geht, steht am 26. November das Urteil des hÃ¶chsten Berufungsgerichts an. Dieses kÃ¶nnte eine weitere einjÃ¤hrige Freiheitsstrafe, davon sechs Monate in Form einer elektronischen FuÃŸfessel, rechtskrÃ¤ftig machen.Â



Sarkozy hatte die Haft bei der AnhÃ¶rung zur vorzeitigen Entlassung als "sehr hart und anstrengend" und als "Albtraum" bezeichnet.Â



Der Ex-PrÃ¤sident ist in zahlreiche JustizaffÃ¤ren verstrickt und wurde bereits 2024 wegen Richterbestechung rechtskrÃ¤ftig zu einer Haftstrafe verurteilt. Deswegen musste er bereits mehrere Monate eine elektronische FuÃŸfessel tragen, die er aus AltersgrÃ¼nden vorzeitig ablegen durfte.Â