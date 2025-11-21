Lifestyle

Ina MÃ¼ller an Spitze der Album-Charts - Thomas Anders auf Rang 10

  • dts - 21. November 2025, 15:55 Uhr
Thomas Anders (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Ina MÃ¼ller steht mit "6.0" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

WÃ¤hrend Till Lindemann und seine Band Rammstein mit der anlÃ¤sslich ihres 30-jÃ¤hrigen Bestehens verÃ¶ffentlichten Sammlung "XXXIII" auf Platz zwei landen, schafft es das fast fÃ¼nf Jahrzehnte alte Album "Black And Blue" der Rolling Stones mit einer Neuauflage inklusive bislang unverÃ¶ffentlichter Aufnahmen auf den dritten Rang. Die Top 10 knacken auÃŸerdem das australische Pop-Rock-Quartett "5 Seconds Of Summer" ("Everyone`s A Star", fÃ¼nf), SÃ¤nger Thomas Anders ("...Sings Modern Talking: In The Garden Of Venus", acht) sowie US-Rapper NF ("Fear", zehn).

In den Single-Charts besetzen die beiden Top-Positionen abermals Taylor Swifts "The Fate Of Ophelia" und der "KPop Demon Hunters"-Song "Golden" von Audrey Nuna, Ejae und Rei Ami. DarÃ¼ber hinaus hÃ¤lt die Weihnachtszeit in den Single-Charts Einzug: Zu Mariah Careys "All I Want For Christmas Is You" (fÃ¼nf) und "Last Christmas" von Wham (sieben) gesellen sich zahlreiche weitere Weihnachtslieder, wie etwa "Rockin` Around The Christmas Tree" (Brenda Lee, 24) und "Merry Christmas Everyone" (Shakin` Stevens, 35). Tream und Gzuz landen mit "Apres Ski" auf Platz sechs, Mero und Amo mit "Ice" auf Platz neun.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller MusikverkÃ¤ufe ab.

