Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesrat hat das Sparpaket, das die KrankenkassenbeitrÃ¤ge fÃ¼r gesetzlich Versicherte zunÃ¤chst mÃ¶glichst stabil halten soll, in den Vermittlungsausschuss geschickt. Die dts Nachrichtenagentur sendet in KÃ¼rze weitere Details.
Bundesrat schickt Krankenkassen-Sparpaket in Vermittlungsausschuss
- dts - 21. November 2025, 15:09 Uhr
