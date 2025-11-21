News

Bundesrat schickt Krankenkassen-Sparpaket in Vermittlungsausschuss

  • dts - 21. November 2025, 15:09 Uhr

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesrat hat das Sparpaket, das die KrankenkassenbeitrÃ¤ge fÃ¼r gesetzlich Versicherte zunÃ¤chst mÃ¶glichst stabil halten soll, in den Vermittlungsausschuss geschickt. Die dts Nachrichtenagentur sendet in KÃ¼rze weitere Details.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen

    Die BundeslÃ¤nder haben die Bundesregierung aufgefordert, dafÃ¼r zu sorgen, dass die Tankstellen im Land nicht permanent ihre Preise Ã¤ndern. Bei durchschnittlich 18

    Mehr
    Verbraucher im Nachteil: Gutachten sieht zuviel Macht bei Lebensmittelriesen
    Verbraucher im Nachteil: Gutachten sieht zuviel Macht bei Lebensmittelriesen

    Die Lebensmittelpreise sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen, die Bauern profitieren davon kaum: Ein Grund ist laut der unabhÃ¤ngigen Monopolkommission die Marktmacht im

    Mehr
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott vereinfachen
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott vereinfachen

    FÃ¼r Verbraucherinnen und Verbraucher soll es kÃ¼nftig einfacher sein, Elektroschrott wie etwa E-Zigaretten zu entsorgen. Eine entsprechende GesetzesÃ¤nderung passierte am Freitag

    Mehr
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Finanzierung fÃ¼r Deutschlandticket 2026 gesichert - Weitere Preisentwicklung offen
    Finanzierung fÃ¼r Deutschlandticket 2026 gesichert - Weitere Preisentwicklung offen
    Oblaten-Lebkuchen: Mehrheit laut
    Oblaten-Lebkuchen: Mehrheit laut "Ã–ko-Test" empfehlenswert
    Experte: China wird dieses Jahr fast acht Millionen reine E-Autos bauen
    Experte: China wird dieses Jahr fast acht Millionen reine E-Autos bauen
    Bundesrat stoppt Sparpaket zur Stabilisierung der KassenbeitrÃ¤ge
    Bundesrat stoppt Sparpaket zur Stabilisierung der KassenbeitrÃ¤ge
    20 Jahre Haft fÃ¼r Anstifterin zum Mord an drei Surf-Touristen in Mexiko
    20 Jahre Haft fÃ¼r Anstifterin zum Mord an drei Surf-Touristen in Mexiko
    Entwicklungsministerin verurteilt
    Entwicklungsministerin verurteilt "Siedlerterrorismus" im Westjordanland
    Nach Diebstahl in Bremen: Kiloschwere Kirchenglocke auf Schrottplatz aufgetaucht
    Nach Diebstahl in Bremen: Kiloschwere Kirchenglocke auf Schrottplatz aufgetaucht
    NRW zufrieden: Bund will jetzt doch Einweg-E-Zigaretten verbieten
    NRW zufrieden: Bund will jetzt doch Einweg-E-Zigaretten verbieten
    GrÃ¤ueltaten im Kongo: Pariser Gericht bekrÃ¤ftigt ZustÃ¤ndigkeit
    GrÃ¤ueltaten im Kongo: Pariser Gericht bekrÃ¤ftigt ZustÃ¤ndigkeit

    Top Meldungen

    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft
    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft

    Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenannten

    Mehr
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik

    Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der Branche

    Mehr
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren es

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts