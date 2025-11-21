Bahn-Mitarbeiter verlieren Vertrauen in interne Warnsysteme

Deutsche Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - 80 Prozent der befragten Eisenbahner zweifeln laut einer GDL-Umfrage an den Systemen der Deutschen Bahn (DB), Ã¼ber die LokfÃ¼hrer StÃ¶rungen oder potenzielle Gefahren melden kÃ¶nnen.



19 Prozent halten sie fÃ¼r "gar nicht verlÃ¤sslich", 34 Prozent fÃ¼r "eher weniger verlÃ¤sslich" und von 28 Prozent heiÃŸt es "teils, teils". Das ist das Ergebnis einer Erhebung der Gewerkschaft Deutscher LokomotivfÃ¼hrer (GDL), Ã¼ber die die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" berichtet. Sie ist eine Reaktion auf den internen Untersuchungsbericht der Kanzlei Gleiss Lutz zum ZugunglÃ¼ck von Garmisch-Partenkirchen im Jahr 2022, der die Meldesysteme ebenfalls thematisiert. Auch im aktuell laufenden Prozess vor dem Landgericht MÃ¼nchen II waren sie wiederholt Thema.



Grund fÃ¼r das geringe Vertrauen in die Systeme ist der Umfrage zufolge vor allem Intransparenz. Fast 80 Prozent der befragten GDL-Eisenbahner erhalten demnach "nie" oder "selten" eine RÃ¼ckmeldung zu ihren Meldungen. Sie wissen somit nicht, ob Hinweise geprÃ¼ft, Anlagen repariert oder Langsamfahrstellen eingerichtet wurden. "Wer die Sorgen und EindrÃ¼cke der Eisenbahner ignoriert, riskiert, an der RealitÃ¤t vorbei zu entscheiden", sagt GDL-Chef Mario ReiÃŸ. "Ohne verlÃ¤ssliche Informationsketten kann kein Vertrauen entstehen - und ohne Vertrauen funktioniert keine Sicherheitskultur." Erst im Oktober hatte DB-Infrago-Chef Philipp Nagl gesagt, diese mÃ¼sse "Chefsache sein".



ReiÃŸ fordert von der Bahn und der Politik, "die EindrÃ¼cke der BeschÃ¤ftigten an und auf der Schiene endlich mit der gebÃ¼hrenden Ernsthaftigkeit aufzunehmen". Doch dafÃ¼r mÃ¼sste man sie erst einmal kennen. Schon seit dem 1. September liegt der 340 Seiten starke Untersuchungsbericht vor. Die zentrale SicherheitsbehÃ¶rde fÃ¼r den Bahnverkehr in Deutschland, das Eisenbahn-Bundesamt (EBA), kennt ihn aber immer noch nicht. "Die DB Infrago AG hat die Einsichtnahme in den gesamten Bericht gegenÃ¼ber dem EBA zugesagt", heiÃŸt es lediglich von einem Sprecher. Dabei hatte das EBA der SZ bereits vor fÃ¼nf Wochen mitgeteilt, "das gesamte Gutachten bei der Deutschen Bahn angefordert" zu haben. Unklar ist hingegen, ob das Bundesverkehrsministerium den Gleiss-Lutz-Bericht mittlerweile in voller LÃ¤nge kennt. Auch nach 48 Stunden hat das Haus eine entsprechende Anfrage nicht beantwortet.

