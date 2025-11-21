Lifestyle

Streit um Pastasauce: Belgische "Carbonara" im EU-Parlament erhitzt GemÃ¼ter

  • AFP - 21. November 2025, 13:50 Uhr
Zankapfel Pastasauce: Eine in einem Supermarkt im Europaparlament in BrÃ¼ssel verkaufte Carbonara hat die GemÃ¼ter eines italienischen Regierungsmitglieds und italienischer Abgeordneter erhitzt.

Zankapfel Pastasauce: Eine in einem Supermarkt im Europaparlament in BrÃ¼ssel verkaufte Carbonara hat die GemÃ¼ter eines italienischen Regierungsmitglieds und italienischer Abgeordneter erhitzt. Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida sagte nach einem Besuch in der EU-Hauptstadt, solche Produkte seien im EuropÃ¤ischen Parlament "inakzeptabel", und forderte eine sofortige "Untersuchung". Doch was genau hatte ihn so erzÃ¼rnt?

Nun, zunÃ¤chst enthÃ¤lt die in einem 340-Milliliter-Glas verkaufte Eigenmarke-Sauce der belgischen Supermarktkette Delhaize neben dem italienischen HartkÃ¤se Pecorino auch Pancetta-Bauchspeck und Sahne. Der reinen Lehre zufolge wird die cremige Carbonara aber mit Pecorino, Guanciale-Speck aus der Schweinebacke, rohem Ei, Pfeffer und Nudelwasser hergestellt - ohne Sahne.

Das allein hÃ¤tte vielleicht noch nicht gereicht, um einen Sturm der EntrÃ¼stung bei den Politikern der ultrarechten Partei Fratelli d'Italia von Regierungschefin Giorgia Meloni auszulÃ¶sen. Doch nennt Delhaize die Sauce nicht nur Carbonara, auf dem Etikett ist auch eine kleine italienische Flagge mit den Worten "Italienischer Pancetta" abgebildet.

Der Fratelli-Europaabgeordnete Carlo Fidanza kritisierte die Verwendung der Flagge und "evokativer Begriffe" als "irrefÃ¼hrende Praxis". Er habe einen Brief an ParlamentsprÃ¤sidentin Roberta Metsola geschickt.

Der Delhaize-Konzern, der den kleinen Supermarkt im EP-GebÃ¤ude in BrÃ¼ssel betreibt, zeigte sich angesichts der VorwÃ¼rfe verwundert. "Wir sind ein bisschen Ã¼berrascht Ã¼ber die Reaktion und die mediale Aufmerksamkeit rund um einige Pastasaucen der Eigenmarke Delhaize", sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. "Sowohl die Bezeichnung als auch die Verpackung entsprechen vollstÃ¤ndig den geltenden gesetzlichen Vorschriften", versicherte er.

Es habe eine "offizielle Inspektion der BehÃ¶rden" bei den italienischen Lieferanten des Einzelhandelskonzerns gegeben, fÃ¼gte der Sprecher hinzu. Demnach wurden keine VerstÃ¶ÃŸe beanstandet. "Wir sehen daher keinen Grund, diese Produkte und die Verpackungen in irgendeiner Weise anzupassen", erklÃ¤rte der Sprecher. Die Produkte sollen daher in den Regalen "im Parlament wie auch anderswo" verfÃ¼gbar bleiben.

