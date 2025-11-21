Vor allem unsanierte HÃ¤user stehen in GroÃŸstÃ¤dten zum Verkauf

Altbau mit BaugerÃ¼st (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Viele WohnhÃ¤user, die in deutschen StÃ¤dten zum Verkauf stehen, erfÃ¼llen nur niedrige Effizienzstandards.



Das zeigt eine Analyse von gut 7.000 online inserierten Immobilien in den 30 grÃ¶ÃŸten StÃ¤dten bundesweit, die das Berliner Unternehmen Purpose Green durchgefÃ¼hrt hat und Ã¼ber die der "Spiegel" berichtet. Demnach fielen etwa in Stuttgart zuletzt rund 75 Prozent der angebotenen Wohnobjekte in die niedrigen Effizienzklassen E bis H. In Wuppertal lag die Quote bei knapp 74 Prozent, in Bonn bei 72,5 Prozent.



Deutlich besser schneiden ostdeutsche StÃ¤dte ab, in denen nach der Wende krÃ¤ftig investiert wurde. Zum Beispiel erfÃ¼llten in Dresden 70 Prozent der jÃ¼ngst angebotenen Wohnimmobilien die hohen Effizienzstandards A+ bis D. In Chemnitz betrug der Anteil knapp 62 Prozent, in Leipzig 59,5 Prozent. Die Auswertung zeige, wie groÃŸ der Sanierungsbedarf in Deutschland sei, sagte Purpose-Green-Managerin Tatiana Stuck. "Fast jedes fÃ¼nfte analysierte GebÃ¤ude weist die schlechteste Energieeffizienzklasse H auf."

