FranzÃ¶sischer Oscar-Kandidat: Iranischer Regisseur Panahi auf Werbetour in den USA

Der iranische Filmemacher Jafar Panahi

Gerne wÃ¤re er fÃ¼r den Iran ins Rennen um die Oscars gegangen, nun wirbt der iranische Regisseur Jafar Panahi in den USA als Oscar-Kandidat fÃ¼r Frankreich fÃ¼r seinen neuen Film. "Ich wollte es wirklich fÃ¼r mein eigenes Land, aber in einer unterdrÃ¼ckten Gesellschaft gibt es eben gewisse Schwierigkeiten", sagte der 65-jÃ¤hrige Filmemacher der Nachrichtenagentur AFP in einem Interview in Los Angeles.Â



Nachdem ihm jahrelang die Ausreise aus dem Iran verboten war, reist Panami derzeit durch die USA und stellt seinen Film "Ein einfacher Unfall" vor. Panahi war mehrfach im Iran inhaftiert, 2010 fÃ¼r knapp drei Monate und 2022 und 2023 etwa sieben Monate lang. Seine Erfahrungen im GefÃ¤ngnis waren der Ausgangspunkt fÃ¼r den heimlich im Iran gedrehten Film, der im Mai in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde.



Der Film Ã¼ber fÃ¼nf ehemalige politische Gefangenen, die ihrem mutmaÃŸlichen Folterer begegnen, enthÃ¤lt deutliche Kritik an der iranischen FÃ¼hrung.Â Da eine franzÃ¶sische Firma die Postproduktion Ã¼bernahm, konnte Panahis Film gemÃ¤ÃŸ den Regeln der Oscar-Akademie als franzÃ¶sischer Beitrag fÃ¼r die Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht werden.



WÃ¤hrend Filmfestivals wie in Cannes, Venedig oder Berlin ihre eigene Auswahl an internationalen Filmen treffen, Ã¼berlassen die Oscars die Nominierung den jeweiligen LÃ¤ndern. Dieses Vorgehen ist in den vergangenen Jahren zunehmend in Kritik geraten. "Es mindert und untergrÃ¤bt die UnabhÃ¤ngigkeit von Filmemachern", sagte Panahi.



"Das iranische Kino ist humanistisches Kino und hat schon immer beim Publikum auf der ganzen Welt Resonanz gefunden", fÃ¼gte der Filmemacher hinzu. Er erinnerte an den mit einem Oscar ausgezeichneten Film "Nader und Simin - Eine Trennung" von Asghar Farhadi aus dem Jahr 2011 und den internationalen Erfolg von Abbas Kiarostami, der 1997 fÃ¼r "Der Geschmack der Kirsche" ebenfalls eine Goldene Palme bekam."Ein einfacher Unfall" kommt in Deutschland am 11. Dezember in die Kinos.