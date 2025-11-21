Lifestyle

Jeder zweite junge Mensch in Deutschland zeigt Anzeichen von Social-Media-Sucht

  • AFP - 21. November 2025, 13:25 Uhr
Gut jeder zweite junge Mensch in Deutschland zeigt einer Umfrage zufolge Anzeichen einer Sucht nach sozialen Medien. Wie die Ruhr-UniversitÃ¤t Bochum am Freitag mitteilte, weisen 51,3 Prozent der Menschen unter 20 Jahren ausgeprÃ¤gte suchtartige Symptome auf. Unter allen Nutzern trifft dies auf 27,6 Prozent zu. Bei den 20- bis 39-JÃ¤hrigen sind 34,9 Prozent von Suchtsymptomen betroffen.

Die Studie zeigt auÃŸerdem, dass soziale Medien bei Erwachsenen weit verbreitet sind. Mehr als 96 Prozent der Deutschen ab 18 Jahren nutzen sie regelmÃ¤ÃŸig. Im Schnitt verbringen Erwachsene damit tÃ¤glich drei Stunden und 18 Minuten. Frauen nutzen die Plattformen etwas lÃ¤nger als MÃ¤nner. Jugendliche unter 20 Jahren verbringen gut vier Stunden tÃ¤glich damit, Ãœber-80-JÃ¤hrige rund zwei Stunden.Â 

Im BundeslÃ¤ndervergleich liegen Hamburg und Berlin mit je Ã¼ber vier Stunden tÃ¤glicher Nutzung vorn. Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern und Bayern bilden mit rund drei Stunden das Schlusslicht.

FÃ¼r die nach eigenen Angaben reprÃ¤sentative Erhebung wurden mehr als 22.000 Teilnehmer ab 18 Jahren befragt. Die Daten wurden in dem Zeitraum von September 2024 und November 2025 erhoben.Â Die Erhebung wurde vom Forschungs- und Behandlungszentrum fÃ¼r psychische Gesundheit der Ruhr-UniversitÃ¤tÂ BochumÂ und vom Deutschen Zentrum fÃ¼r psychische Gesundheit durchgefÃ¼hrt.

