Kinderbuchautor Helme Heine mit 84 Jahren gestorben

WeiÃŸe Rosen und Teelichte

Der weltweit erfolgreiche Kinderbuchautor Helme Heine ist tot. Er sei am Donnerstag im Alter von 84 Jahren in Russell in seiner Wahlheimat Neuseeland gestorben, teilte die Beltz Verlagsgruppe am Freitag mit. Heines BÃ¼cher verkauften sich millionenfach und wurden in 35 Sprachen Ã¼bersetzt.



Zu Heines erfolgreichsten Klassikern gehÃ¶ren die Geschichten der drei "Freunde" aus Mullewapp - die liebevoll gezeichneten Franz von Hahn, Johnny Mauser und der dicke Waldemar gehÃ¶ren zu den beliebtesten Kinderbuchfiguren. Heine entwickelte auch die optische Umsetzung der MÃ¤rchengestalt "Tabaluga", die durch verschiedene Alben des Musikers Peter Maffay bekannt wurde und auÃŸer in Musikalben und BÃ¼chern auch in Fernsehserien, Musicals und einem Kinofilm populÃ¤r wurde.



Der am 4. April 1941 in Berlin geborene Heine studierte Wirtschaftswissenschaften und Kunst. 1976 begann er mit dem Bilderbuch "Elefanteneinmaleins" seine Karriere, gefolgt von "Na warte, sagte Schwarte". 1982 erschien "Freunde" erstmals im Middelhauve Verlag. Heine verÃ¶ffentlichte in verschiedenen Verlagen, seit 1992 auch bei Diogenes, wo er 1994 die "Freunde"-Reihe mit "Die Abenteurer" fortsetzte.



Millionenfach verkauften sich auch Kalender mit Illustrationen von Helme Heine. Anfang der 90er Jahre brachte der Heye-Verlag als neue Erfindung den ersten Familienplaner als Kalender auf den Markt, mit Illustrationen von Helme Heine.



Helme Heine wurde vielfach ausgezeichnet. Er bekam unter anderem den EuropÃ¤ischen Jugendbuchpreis, die Auszeichnung SchÃ¶nste deutsche BÃ¼cher und den GroÃŸen Preis der Deutschen Akademie fÃ¼r Kinder- und Jugendliteratur.



Petra Albers, Verlagsleiterin Kinder- und Jugendbuch der Beltz Verlagsgruppe, erklÃ¤rte zum Tod des Autoren, jede Begegnung mit Helme Heine sei "etwas Besonderes" gewesen. "Er gab einem das GefÃ¼hl, willkommen zu sein; ich bewunderte seine freie Sichtweise, das Leben zu nehmen, seine philosophischen Spielarten, natÃ¼rlich seine drei Freunde, die Generationen von Kindern und Erwachsenen GlÃ¼ck beschert haben, und sein unermÃ¼dliches Kunstschaffen."