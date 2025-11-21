Lifestyle

Kinderbuchautor Helme Heine mit 84 Jahren gestorben

  • AFP - 21. November 2025, 12:55 Uhr
Bild vergrößern: Kinderbuchautor Helme Heine mit 84 Jahren gestorben
WeiÃŸe Rosen und Teelichte
Bild: AFP

Der weltweit erfolgreiche Kinderbuchautor Helme Heine ist tot. Er sei am Donnerstag im Alter von 84 Jahren in Russell in Neuseeland gestorben, teilte die Beltz-Verlagsgruppe am Freitag mit. Heines BÃ¼cher verkauften sich millionenfach.

Der weltweit erfolgreiche Kinderbuchautor Helme Heine ist tot. Er sei am Donnerstag im Alter von 84 Jahren in Russell in seiner Wahlheimat Neuseeland gestorben, teilte die Beltz Verlagsgruppe am Freitag mit. Heines BÃ¼cher verkauften sich millionenfach und wurden in 35 Sprachen Ã¼bersetzt.

Zu Heines erfolgreichsten Klassikern gehÃ¶ren die Geschichten der drei "Freunde" aus Mullewapp - die liebevoll gezeichneten Franz von Hahn, Johnny Mauser und der dicke Waldemar gehÃ¶ren zu den beliebtesten Kinderbuchfiguren. Heine entwickelte auch die optische Umsetzung der MÃ¤rchengestalt "Tabaluga", die durch verschiedene Alben des Musikers Peter Maffay bekannt wurde und auÃŸer in Musikalben und BÃ¼chern auch in Fernsehserien, Musicals und einem Kinofilm populÃ¤r wurde.

Der am 4. April 1941 in Berlin geborene Heine studierte Wirtschaftswissenschaften und Kunst. 1976 begann er mit dem Bilderbuch "Elefanteneinmaleins" seine Karriere, gefolgt von "Na warte, sagte Schwarte". 1982 erschien "Freunde" erstmals im Middelhauve Verlag. Heine verÃ¶ffentlichte in verschiedenen Verlagen, seit 1992 auch bei Diogenes, wo er 1994 die "Freunde"-Reihe mit "Die Abenteurer" fortsetzte.

Millionenfach verkauften sich auch Kalender mit Illustrationen von Helme Heine. Anfang der 90er Jahre brachte der Heye-Verlag als neue Erfindung den ersten Familienplaner als Kalender auf den Markt, mit Illustrationen von Helme Heine.

Helme Heine wurde vielfach ausgezeichnet. Er bekam unter anderem den EuropÃ¤ischen Jugendbuchpreis, die Auszeichnung SchÃ¶nste deutsche BÃ¼cher und den GroÃŸen Preis der Deutschen Akademie fÃ¼r Kinder- und Jugendliteratur.

Petra Albers, Verlagsleiterin Kinder- und Jugendbuch der Beltz Verlagsgruppe, erklÃ¤rte zum Tod des Autoren, jede Begegnung mit Helme Heine sei "etwas Besonderes" gewesen. "Er gab einem das GefÃ¼hl, willkommen zu sein; ich bewunderte seine freie Sichtweise, das Leben zu nehmen, seine philosophischen Spielarten, natÃ¼rlich seine drei Freunde, die Generationen von Kindern und Erwachsenen GlÃ¼ck beschert haben, und sein unermÃ¼dliches Kunstschaffen."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Streit um Pastasauce: Belgische
    Streit um Pastasauce: Belgische "Carbonara" im EU-Parlament erhitzt GemÃ¼ter

    Zankapfel Pastasauce: Eine in einem Supermarkt im Europaparlament in BrÃ¼ssel verkaufte Carbonara hat die GemÃ¼ter eines italienischen Regierungsmitglieds und italienischer

    Mehr
    Vor allem unsanierte HÃ¤user stehen in GroÃŸstÃ¤dten zum Verkauf
    Vor allem unsanierte HÃ¤user stehen in GroÃŸstÃ¤dten zum Verkauf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Viele WohnhÃ¤user, die in deutschen StÃ¤dten zum Verkauf stehen, erfÃ¼llen nur niedrige Effizienzstandards. Das zeigt eine Analyse von gut 7.000

    Mehr
    FranzÃ¶sischer Oscar-Kandidat: Iranischer Regisseur Panahi auf Werbetour in den USA
    FranzÃ¶sischer Oscar-Kandidat: Iranischer Regisseur Panahi auf Werbetour in den USA

    Gerne wÃ¤re er fÃ¼r den Iran ins Rennen um die Oscars gegangen, nun wirbt der iranische Regisseur Jafar Panahi in den USA als Oscar-Kandidat fÃ¼r Frankreich fÃ¼r seinen neuen

    Mehr
    Monopolkommission: Macht der Lebensmittelketten
    Monopolkommission: Macht der Lebensmittelketten "besorgniserregend"
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott vereinfachen
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott vereinfachen
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Finanzierung fÃ¼r Deutschlandticket 2026 gesichert - Weitere Preisentwicklung offen
    Finanzierung fÃ¼r Deutschlandticket 2026 gesichert - Weitere Preisentwicklung offen
    Illegaler Welpenhandel gestoppt: 75 Hunde in Nordrhein-Westfalen beschlagnahmt
    Illegaler Welpenhandel gestoppt: 75 Hunde in Nordrhein-Westfalen beschlagnahmt
    Bauarbeiter mit KÃ¤lteschutz: Vermummte auf SchulgelÃ¤nde lÃ¶sen Polizeieinsatz aus
    Bauarbeiter mit KÃ¤lteschutz: Vermummte auf SchulgelÃ¤nde lÃ¶sen Polizeieinsatz aus
    Bundesrat macht Weg frei fÃ¼r Einsatz von Tasern durch Bundespolizei
    Bundesrat macht Weg frei fÃ¼r Einsatz von Tasern durch Bundespolizei
    Merz telefoniert mit Macron, Starmer und Selenskyj zur Ukraine
    Merz telefoniert mit Macron, Starmer und Selenskyj zur Ukraine
    SondervermÃ¶gen: GrÃ¼ne prÃ¼fen Verfassungsklage gegen Schwarz-Rot
    SondervermÃ¶gen: GrÃ¼ne prÃ¼fen Verfassungsklage gegen Schwarz-Rot
    Mindestens fÃ¼nf Tote und dutzende Verletzte bei Erdbeben in Bangladesch
    Mindestens fÃ¼nf Tote und dutzende Verletzte bei Erdbeben in Bangladesch

    Top Meldungen

    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft
    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft

    Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenannten

    Mehr
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik

    Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der Branche

    Mehr
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren es

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts