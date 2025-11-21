Fugees-Rapper wegen illegaler Spenden fÃ¼r Obama zu 14 Jahren Haft verurteilt

Pras Michel wÃ¤hrend seines Prozesses im April 2023

Der mit der Hip-Hop-Band Fugees berÃ¼hmt gewordene Rapper Pras Michel ist wegen illegaler Spenden fÃ¼r den Wahlkampf von Ex-US-PrÃ¤sident Barack Obama zu 14 Jahren Haft verurteilt worden.

Der mit der Hip-Hop-Band Fugees berÃ¼hmt gewordene Rapper Pras Michel ist wegen illegaler Spenden fÃ¼r den Wahlkampf von Ex-US-PrÃ¤sidentÂ Barack ObamaÂ zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Wie US-Medien berichteten, setzte das Gericht das StrafmaÃŸ am Donnerstag fest, mehr als zweieinhalb Jahre nach der Verurteilung des Musikers.



Der als SohnÂ aus Haiti stammenderÂ Eltern unter dem Namen Prakazrel Michel im New Yorker Stadtteil Brooklyn geborene Rapper war im April 2023 im Zusammenhang mit dem milliardenschweren Finanzskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB schuldig gesprochen worden, unter anderem wegen illegaler Wahlkampfspenden und VerschwÃ¶rung.



Der malaysische Staatsfonds steht im Zentrum eines der grÃ¶ÃŸten Betrugsskandale der Finanzgeschichte. Dabei wurde malaysisches Staatsgeld in MilliardenhÃ¶he veruntreut und in verschiedenen LÃ¤ndern gewaschen, etwa durch den Kauf von LuxusgÃ¼tern von Kunstwerken Ã¼ber Immobilien bis hin zu Jachten. Zudem wurde Geld in Filme wie "The Wolf of Wall Street" mit Hollywoodstar Leonardo DiCaprio gesteckt.



Michel soll zwischen 2012 und 2017 mehr als 120 Millionen Dollar (gut 104 Millionen Euro) von dem malaysischen HauptverdÃ¤chtigen Low Taek Jho erhalten haben. Ein Teil des Geldes floss laut der Anklage in Obamas Wiederwahlkampagne im Jahr 2012. Da Wahlkampfspenden aus dem Ausland in den USA verboten sind, sollen sie Ã¼ber StrohmÃ¤nner und Offshore-Firmen abgewickelt worden sein.



Michel wurde auÃŸerdem fÃ¼r schuldig befunden, 2017 bei der Regierung von Obamas Nachfolger Donald Trump unerlaubte Lobbyarbeit zugunsten Chinas betrieben zu haben, um eine Auslieferung des umstrittenen chinesischen Unternehmers Guo Wengui zu erreichen.



Laut der "New York Times" kritisierte Michels Anwalt Peter Zeidenberg die HaftstraÃŸe als "vÃ¶llig unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig". Sein Mandant werde gegen seine Verurteilung und das StrafmaÃŸ Berufung einlegen.Â



Die Staatsanwaltschaft hatte im vergangenen Jahr dagegen eine harte Bestrafung des Musikers gefordert. Michel habe "sein Land fÃ¼r Geld verraten" und "unaufhÃ¶rlich gelogen", um seine PlÃ¤ne in die Tat umzusetzen.Â Die HÃ¶chststrafe fÃ¼r seine Vergehen wÃ¤re demnach sogar lebenslange Haft gewesen.



Michel hatte die Fugees mit seiner Schulfreundin Lauryn HillÂ und seinem Cousin Wyclef Jean gegrÃ¼ndet. Dem Trio gelang Mitte der 90er Jahre mit Hits wie "Ready Or Not" und einer Neuauflage von "Killing Me Softly" der Durchbruch. Sie wurden mit zwei Grammys ausgezeichnet und verkauften Millionen Alben.