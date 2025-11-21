Lifestyle

Fugees-Rapper wegen illegaler Spenden fÃ¼r Obama zu 14 Jahren Haft verurteilt

  • AFP - 21. November 2025, 11:53 Uhr
Bild vergrößern: Fugees-Rapper wegen illegaler Spenden fÃ¼r Obama zu 14 Jahren Haft verurteilt
Pras Michel wÃ¤hrend seines Prozesses im April 2023
Bild: AFP

Der mit der Hip-Hop-Band Fugees berÃ¼hmt gewordene Rapper Pras Michel ist wegen illegaler Spenden fÃ¼r den Wahlkampf von Ex-US-PrÃ¤sident Barack Obama zu 14 Jahren Haft verurteilt worden.

Der mit der Hip-Hop-Band Fugees berÃ¼hmt gewordene Rapper Pras Michel ist wegen illegaler Spenden fÃ¼r den Wahlkampf von Ex-US-PrÃ¤sidentÂ Barack ObamaÂ zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Wie US-Medien berichteten, setzte das Gericht das StrafmaÃŸ am Donnerstag fest, mehr als zweieinhalb Jahre nach der Verurteilung des Musikers.

Der als SohnÂ aus Haiti stammenderÂ Eltern unter dem Namen Prakazrel Michel im New Yorker Stadtteil Brooklyn geborene Rapper war im April 2023 im Zusammenhang mit dem milliardenschweren Finanzskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB schuldig gesprochen worden, unter anderem wegen illegaler Wahlkampfspenden und VerschwÃ¶rung.

Der malaysische Staatsfonds steht im Zentrum eines der grÃ¶ÃŸten Betrugsskandale der Finanzgeschichte. Dabei wurde malaysisches Staatsgeld in MilliardenhÃ¶he veruntreut und in verschiedenen LÃ¤ndern gewaschen, etwa durch den Kauf von LuxusgÃ¼tern von Kunstwerken Ã¼ber Immobilien bis hin zu Jachten. Zudem wurde Geld in Filme wie "The Wolf of Wall Street" mit Hollywoodstar Leonardo DiCaprio gesteckt.

Michel soll zwischen 2012 und 2017 mehr als 120 Millionen Dollar (gut 104 Millionen Euro) von dem malaysischen HauptverdÃ¤chtigen Low Taek Jho erhalten haben. Ein Teil des Geldes floss laut der Anklage in Obamas Wiederwahlkampagne im Jahr 2012. Da Wahlkampfspenden aus dem Ausland in den USA verboten sind, sollen sie Ã¼ber StrohmÃ¤nner und Offshore-Firmen abgewickelt worden sein.

Michel wurde auÃŸerdem fÃ¼r schuldig befunden, 2017 bei der Regierung von Obamas Nachfolger Donald Trump unerlaubte Lobbyarbeit zugunsten Chinas betrieben zu haben, um eine Auslieferung des umstrittenen chinesischen Unternehmers Guo Wengui zu erreichen.

Laut der "New York Times" kritisierte Michels Anwalt Peter Zeidenberg die HaftstraÃŸe als "vÃ¶llig unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig". Sein Mandant werde gegen seine Verurteilung und das StrafmaÃŸ Berufung einlegen.Â 

Die Staatsanwaltschaft hatte im vergangenen Jahr dagegen eine harte Bestrafung des Musikers gefordert. Michel habe "sein Land fÃ¼r Geld verraten" und "unaufhÃ¶rlich gelogen", um seine PlÃ¤ne in die Tat umzusetzen.Â Die HÃ¶chststrafe fÃ¼r seine Vergehen wÃ¤re demnach sogar lebenslange Haft gewesen.

Michel hatte die Fugees mit seiner Schulfreundin Lauryn HillÂ und seinem Cousin Wyclef Jean gegrÃ¼ndet. Dem Trio gelang Mitte der 90er Jahre mit Hits wie "Ready Or Not" und einer Neuauflage von "Killing Me Softly" der Durchbruch. Sie wurden mit zwei Grammys ausgezeichnet und verkauften Millionen Alben.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bovenschulte betont StÃ¤rke des FÃ¶deralismus
    Bovenschulte betont StÃ¤rke des FÃ¶deralismus

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bremens BÃ¼rgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat in seiner Antrittsrede als PrÃ¤sident des Bundesrates am Freitag die Bedeutung des

    Mehr
    Nach Eklat bei SchÃ¶nheitswettbewerb: Mexikanerin ist neue Miss Universe
    Nach Eklat bei SchÃ¶nheitswettbewerb: Mexikanerin ist neue Miss Universe

    Nach einem beispiellosen Aufstand von SchÃ¶nheitskÃ¶niginnen ist die Mexikanerin FÃ¡tima Bosch in Thailand zur neuen Miss Universe gekrÃ¶nt worden. Die 25-jÃ¤hrige Miss Mexiko,

    Mehr
    Brand an Schloss Hardenberg in Nordrhein-Westfalen sorgt fÃ¼r GroÃŸeinsatz
    Brand an Schloss Hardenberg in Nordrhein-Westfalen sorgt fÃ¼r GroÃŸeinsatz

    Im nordrhein-westfÃ¤lischen Velbert ist die Feuerwehr am Freitagmorgen durch einen Brand am historischen Schloss Hardenberg zu einem GroÃŸeinsatz ausgerÃ¼ckt. Grund war ein

    Mehr
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott vereinfachen
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott vereinfachen
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Finanzierung fÃ¼r Deutschlandticket 2026 gesichert - Weitere Preisentwicklung offen
    Finanzierung fÃ¼r Deutschlandticket 2026 gesichert - Weitere Preisentwicklung offen
    Oblaten-Lebkuchen: Mehrheit laut
    Oblaten-Lebkuchen: Mehrheit laut "Ã–ko-Test" empfehlenswert
    58-JÃ¤hriger bei Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von Sack erschlagen
    58-JÃ¤hriger bei Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von Sack erschlagen
    Merz sagt Vorlesen wegen Ukraine kurzfristig ab - Frei Ã¼bernimmt
    Merz sagt Vorlesen wegen Ukraine kurzfristig ab - Frei Ã¼bernimmt
    54-JÃ¤hriger aus Sachsen soll Kinder betÃ¤ubt und missbraucht haben - Anklage
    54-JÃ¤hriger aus Sachsen soll Kinder betÃ¤ubt und missbraucht haben - Anklage
    Neonazi-Jugendgruppen gehen strategisch gegen CSDs vor
    Neonazi-Jugendgruppen gehen strategisch gegen CSDs vor
    Sachsen-Anhalt: Brand in Braunkohlekraftwerk Schkopau unter Kontrolle
    Sachsen-Anhalt: Brand in Braunkohlekraftwerk Schkopau unter Kontrolle
    Frankreichs Regierung:
    Frankreichs Regierung: "Unsere Kinder werden nicht in der Ukraine sterben"

    Top Meldungen

    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft
    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft

    Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenannten

    Mehr
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik

    Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der Branche

    Mehr
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren es

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts