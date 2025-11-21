Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bremens BÃ¼rgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat in seiner Antrittsrede als PrÃ¤sident des Bundesrates am Freitag die Bedeutung des FÃ¶deralismus hervorgehoben.
Er sagte, dass die gesellschaftliche und fÃ¶derale Vielfalt Deutschlands keine SchwÃ¤che, sondern eine "echte StÃ¤rke" sei, die das Land widerstandsfÃ¤hig mache. Das Motto seiner PrÃ¤sidentschaft, "Viele StÃ¤rken - Ein Land", solle dies unterstreichen.
Bovenschulte ergÃ¤nzte, dass der FÃ¶deralismus sich besonders in Krisenzeiten bewÃ¤hrt habe, wie wÃ¤hrend der Corona-Pandemie oder angesichts des russischen Ãœberfalls auf die Ukraine. Trotz mÃ¶glichem Reformbedarf habe sich das Prinzip des kooperativen FÃ¶deralismus als erfolgreich erwiesen. Er hob hervor, dass die wirtschaftliche StÃ¤rkung, der Schutz der freiheitlichen Grundordnung, die RÃ¼ckgewinnung militÃ¤rischer SouverÃ¤nitÃ¤t und die BekÃ¤mpfung sozialer Ungleichheit zu den groÃŸen Herausforderungen zÃ¤hlten.
Der BundesratsprÃ¤sident erklÃ¤rte, dass der FÃ¶deralismus bei diesen Aufgaben eine wichtige Rolle spiele, indem er die gesamtstaatlichen Interessen mit der politischen Vielfalt der LÃ¤nder in Einklang bringe. Bovenschulte wurde am Freitag turnusmÃ¤ÃŸig einstimmig zum PrÃ¤sidenten des Bundesrates gewÃ¤hlt und trat sein Amt am 1. November 2025 an. Seine PrÃ¤sidentschaft endet am 31. Oktober 2026.
Lifestyle
Bovenschulte betont StÃ¤rke des FÃ¶deralismus
- dts - 21. November 2025, 11:40 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bremens BÃ¼rgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat in seiner Antrittsrede als PrÃ¤sident des Bundesrates am Freitag die Bedeutung des FÃ¶deralismus hervorgehoben.
Weitere Meldungen
Der mit der Hip-Hop-Band Fugees berÃ¼hmt gewordene Rapper Pras Michel ist wegen illegaler Spenden fÃ¼r den Wahlkampf von Ex-US-PrÃ¤sidentÂ Barack ObamaÂ zu 14 Jahren HaftMehr
Nach einem beispiellosen Aufstand von SchÃ¶nheitskÃ¶niginnen ist die Mexikanerin FÃ¡tima Bosch in Thailand zur neuen Miss Universe gekrÃ¶nt worden. Die 25-jÃ¤hrige Miss Mexiko,Mehr
Im nordrhein-westfÃ¤lischen Velbert ist die Feuerwehr am Freitagmorgen durch einen Brand am historischen Schloss Hardenberg zu einem GroÃŸeinsatz ausgerÃ¼ckt. Grund war einMehr
Top Meldungen
Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenanntenMehr
Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der BrancheMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren esMehr