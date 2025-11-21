Bovenschulte betont StÃ¤rke des FÃ¶deralismus

Andreas Bovenschulte am 21.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bremens BÃ¼rgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat in seiner Antrittsrede als PrÃ¤sident des Bundesrates am Freitag die Bedeutung des FÃ¶deralismus hervorgehoben.



Er sagte, dass die gesellschaftliche und fÃ¶derale Vielfalt Deutschlands keine SchwÃ¤che, sondern eine "echte StÃ¤rke" sei, die das Land widerstandsfÃ¤hig mache. Das Motto seiner PrÃ¤sidentschaft, "Viele StÃ¤rken - Ein Land", solle dies unterstreichen.



Bovenschulte ergÃ¤nzte, dass der FÃ¶deralismus sich besonders in Krisenzeiten bewÃ¤hrt habe, wie wÃ¤hrend der Corona-Pandemie oder angesichts des russischen Ãœberfalls auf die Ukraine. Trotz mÃ¶glichem Reformbedarf habe sich das Prinzip des kooperativen FÃ¶deralismus als erfolgreich erwiesen. Er hob hervor, dass die wirtschaftliche StÃ¤rkung, der Schutz der freiheitlichen Grundordnung, die RÃ¼ckgewinnung militÃ¤rischer SouverÃ¤nitÃ¤t und die BekÃ¤mpfung sozialer Ungleichheit zu den groÃŸen Herausforderungen zÃ¤hlten.



Der BundesratsprÃ¤sident erklÃ¤rte, dass der FÃ¶deralismus bei diesen Aufgaben eine wichtige Rolle spiele, indem er die gesamtstaatlichen Interessen mit der politischen Vielfalt der LÃ¤nder in Einklang bringe. Bovenschulte wurde am Freitag turnusmÃ¤ÃŸig einstimmig zum PrÃ¤sidenten des Bundesrates gewÃ¤hlt und trat sein Amt am 1. November 2025 an. Seine PrÃ¤sidentschaft endet am 31. Oktober 2026.

