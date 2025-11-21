Lifestyle

Brand an Schloss Hardenberg in Nordrhein-Westfalen sorgt fÃ¼r GroÃŸeinsatz

  • AFP - 21. November 2025, 10:35 Uhr
Bild vergrößern: Brand an Schloss Hardenberg in Nordrhein-Westfalen sorgt fÃ¼r GroÃŸeinsatz
Feuerwehrauto
Bild: AFP

Im nordrhein-westfÃ¤lischen Velbert ist die Feuerwehr am Freitagmorgen durch einen Brand am historischen Schloss Hardenberg zu einem GroÃŸeinsatz ausgerÃ¼ckt. Grund war ein Vollbrand des Dachstuhls, der auf Teile des GebÃ¤udes Ã¼bergriff, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Es war zunÃ¤chst unklar, ob das historische GebÃ¤ude gerettet werden kann. Das barocke ehemalige Wasserschloss wird seit 2023 umfassend saniert.

Durch den Brand am Freitagmorgen kam es laut Mitteilung der Stadt auch zu einer "extremen Rauchentwicklung", weshalb die BevÃ¶lkerung wegen starker GeruchsbelÃ¤stigung gewarnt wurde. Eine Gesundheitsgefahr bestehe jedoch nicht, hieÃŸ es.

Velberts BÃ¼rgermeister Dirk Lukrafka (CDU) Ã¤uÃŸerte sich betroffen Ã¼ber den Brand. "Wir waren vor ein paar Tagen noch drin", sagte Lukrafka dem Westdeutschen Rundfunk. "Man konnte es schon spÃ¼ren, wie es werden wird." In etwa einem Jahr habe die ErÃ¶ffnung stattfinden sollen. "Jetzt sieht man, was daraus geworden ist innerhalb kÃ¼rzester Zeit nach dem Brand", sagte Lukrafka.

Schloss Hardenberg gilt nach Angaben der Stadt als Ã¤ltestes kulturell genutztes Baudenkmal im Kreis Mettmann. Die frÃ¼here Verteidigungsanlage wurde 1354 erstmals urkundlich erwÃ¤hnt. Das Schloss sollte bis 2026 zu einem Naturerlebniszentrum umgebaut werden.Â 

