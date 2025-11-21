Im nordrhein-westfÃ¤lischen Velbert ist die Feuerwehr am Freitagmorgen durch einen Brand am historischen Schloss Hardenberg zu einem GroÃŸeinsatz ausgerÃ¼ckt. Grund war ein Vollbrand des Dachstuhls, der auf Teile des GebÃ¤udes Ã¼bergriff, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Es war zunÃ¤chst unklar, ob das historische GebÃ¤ude gerettet werden kann. Das barocke ehemalige Wasserschloss wird seit 2023 umfassend saniert.
Durch den Brand am Freitagmorgen kam es laut Mitteilung der Stadt auch zu einer "extremen Rauchentwicklung", weshalb die BevÃ¶lkerung wegen starker GeruchsbelÃ¤stigung gewarnt wurde. Eine Gesundheitsgefahr bestehe jedoch nicht, hieÃŸ es.
Velberts BÃ¼rgermeister Dirk Lukrafka (CDU) Ã¤uÃŸerte sich betroffen Ã¼ber den Brand. "Wir waren vor ein paar Tagen noch drin", sagte Lukrafka dem Westdeutschen Rundfunk. "Man konnte es schon spÃ¼ren, wie es werden wird." In etwa einem Jahr habe die ErÃ¶ffnung stattfinden sollen. "Jetzt sieht man, was daraus geworden ist innerhalb kÃ¼rzester Zeit nach dem Brand", sagte Lukrafka.
Schloss Hardenberg gilt nach Angaben der Stadt als Ã¤ltestes kulturell genutztes Baudenkmal im Kreis Mettmann. Die frÃ¼here Verteidigungsanlage wurde 1354 erstmals urkundlich erwÃ¤hnt. Das Schloss sollte bis 2026 zu einem Naturerlebniszentrum umgebaut werden.Â
Lifestyle
Brand an Schloss Hardenberg in Nordrhein-Westfalen sorgt fÃ¼r GroÃŸeinsatz
- AFP - 21. November 2025, 10:35 Uhr
Im nordrhein-westfÃ¤lischen Velbert ist die Feuerwehr durch einen Brand am Schloss Hardenberg zu einem GroÃŸeinsatz ausgerÃ¼ckt. Grund war ein Vollbrand des Dachstuhls, der auf Teile des GebÃ¤udes Ã¼bergriff, wie die Stadt Velbert mitteilte.
Im nordrhein-westfÃ¤lischen Velbert ist die Feuerwehr am Freitagmorgen durch einen Brand am historischen Schloss Hardenberg zu einem GroÃŸeinsatz ausgerÃ¼ckt. Grund war ein Vollbrand des Dachstuhls, der auf Teile des GebÃ¤udes Ã¼bergriff, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Es war zunÃ¤chst unklar, ob das historische GebÃ¤ude gerettet werden kann. Das barocke ehemalige Wasserschloss wird seit 2023 umfassend saniert.
Weitere Meldungen
Nach einem beispiellosen Aufstand von SchÃ¶nheitskÃ¶niginnen ist die Mexikanerin FÃ¡tima Bosch in Thailand zur neuen Miss Universe gekrÃ¶nt worden. Die 25-jÃ¤hrige Miss Mexiko,Mehr
Inmitten der Debatte Ã¼ber die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest (ESC) im kommenden Jahr in Wien hat die europÃ¤ische Rundfunkunion EBU neue Regeln fÃ¼r den WettbewerbMehr
SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - Anke Rehlinger, MinisterprÃ¤sidentin des Saarlandes und stellvertretende SPD-Parteivorsitzende, lehnt Ã„nderungen am Rentengesetz ab. "DerMehr
Top Meldungen
Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der BrancheMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren esMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) erwartet nach dem Abschlussbericht der Rentenkommission 2026 von der Koalition eine "mutige" Reform desMehr