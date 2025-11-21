Streit um ESC-Teilnahme Israels: Neue Regeln sollen MitgliedslÃ¤nder Ã¼berzeugen

JJ, Sieger des ESC 2025

Inmitten der Debatte Ã¼ber die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest (ESC) im kommenden Jahr in Wien hat die europÃ¤ische Rundfunkunion EBU neue Regeln fÃ¼r den Wettbewerb angekÃ¼ndigt. So sollen "Vertrauen, Transparenz und Publikumsbindung" gestÃ¤rkt werden, wie die EBU am Freitag mitteilte. Unter anderem stimmen schon in den Halbfinals professionelle Jurys mit ab und werden die Regeln fÃ¼r Werbekampagnen verschÃ¤rft.



Die Mitglieder sollen das MaÃŸnahmenpaket bei der EBU-Vollversammlung am 4. und 5. Dezember prÃ¼fen und dann entscheiden, ob sie ausreichen "um ihre Bedenken hinsichtlich der Teilnahme auszurÃ¤umen, ohne Ã¼ber das Thema abstimmen zu mÃ¼ssen".Â Nach der Versammlung will die EBU mit den einzelnen MitgliedslÃ¤ndern zusammenarbeiten, um die Teilnahme am ESC 2026 zu bestÃ¤tigen. Die Liste der Teilnehmer soll noch vor Weihnachten bekanntgegeben werden.



Das Vorgehen Israels im Gazastreifen nach dem Angriff der Hamas im Oktober 2023 hatte in vielen LÃ¤ndern eine Debatte Ã¼ber eine israelische Teilnahme am ESC ausgelÃ¶st. Mehrere LÃ¤nder, darunter Spanien, Irland und die Niederlande, drohten mit einem Boykott des Wettbewerbs, sollte Israel auch im kommenden Jahr dabei sein. Deutschland und andere LÃ¤nder sprachen sich allerdings gegen einen Ausschluss Israels aus.



In diesem Jahr hatte es zudem VorwÃ¼rfe gegeben, Israel kÃ¶nne die Zuschauerabstimmung manipuliert haben. Die israelische Starterin Yuval Raphael hatte im ESC-Finale in Basel im Mai vÃ¶llig Ã¼berraschend das Publikums-Voting gewonnen. Hinweise auf Manipulationen fanden sich aber nicht - Israel kÃ¶nnte von einer aufwÃ¤ndigen Werbekampagne in sozialen Netzwerken profitiert haben.



Die EBU verschÃ¤rfte als offensichtliche Konsequenz die Regeln fÃ¼r Werbekampagnen fÃ¼r die teilnehmenden Rundfunkanstalten. So solle der ESC besser vor Versuchen geschÃ¼tzt werden, "die Abstimmung in unfairer Weise zu beeinflussen". Von "unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸigen Werbekampagnen" wird demnach abgeraten, vor allem wenn diese von Dritten gestaltet oder unterstÃ¼tzt werden - einschlieÃŸlich Regierungen oder BehÃ¶rden.



Die EBU betonte nun, dass sich weder Rundfunkanstalten noch teilnehmende KÃ¼nstler an Werbekampagnen Dritter beteiligen dÃ¼rften, die das Abstimmungsergebnis beeinflussen kÃ¶nnten.



Die neuen Regeln fÃ¼r die Jurys in den Halbfinals sehen vor, dass diese aus sieben Juroren bestehen, die mit der Musikbranche zu tun haben. Als Beispiele nannte die EBU Musiklehrer, Choreografen, Regisseure, Musikjournalisten und -kritiker oder erfahrene GrÃ¶ÃŸen der Branche. Mindestens zwei von ihnen sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt sein. Sie mÃ¼ssen schriftlich bestÃ¤tigen, dass sie unabhÃ¤ngig und unparteiisch abstimmen. Die Stimmen der Jury sollen, wie im Finale, grob genauso viel zÃ¤hlen wie die Zuschauerstimmen.



Zudem wurde die Zahl der Stimmen reduziert, die Zuschauer abgeben kÃ¶nnen. So kÃ¶nnen pro Bezahlmethode - online, per SMS oder Telefonanruf - maximal zehn Stimmen abgegeben werden. Fans sollten "aktiv" dazu ermutigt werden, "ihre UnterstÃ¼tzung auf mehrere BeitrÃ¤ge zu verteilen". SicherheitsmaÃŸnahmen gegen Betrugsversuche oder Absprachen bei der Abstimmung sollen verstÃ¤rkt werden.



"Diese MaÃŸnahmen sollen dafÃ¼r sorgen, dass der Fokus dort bleibt, wo er hingehÃ¶rt â€“ auf Musik, KreativitÃ¤t und Verbundenheit", erklÃ¤rte ESC-Direktor Martin Green. Die Debatte um die Teilnahme Israels hatte zu einer beispiellosen ZerreiÃŸprobe unter den TeilnehmerlÃ¤ndern gefÃ¼hrt.Â



Der ESC soll im kommenden Jahr zum 70. Mal stattfinden. Das Finale ist fÃ¼r den 16. Mai in Wien geplant. Ã–sterreich ist Gastgeber, weil in diesem Jahr in Basel der Ã¶sterreichische Countertenor JJ das ESC-Finale gewinnen konnte.