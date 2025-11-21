Lifestyle

  • dts - 21. November 2025, 08:37 Uhr
Bild vergrößern: Schneider pocht auf klare PlÃ¤ne fÃ¼r fossile Energie bei Klimagipfel
Carsten Schneider (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Belem (dts Nachrichtenagentur) - Umweltminister Carsten Schneider (SPD) sieht die internationalen Verhandlungen bei der Klimakonferenz weiterhin schwierig.

Den Sendern RTL und ntv sagte Schneider am Freitag, die Unterbrechung durch ein Feuer auf dem VerhandlungsgelÃ¤nde sei "erst mal ein Schock" gewesen. "Das ist eine schwierige Situation, die wir gerade haben, weil wir auch nicht weit beieinander sind. Und jetzt hoffen wir, dass erstens die Verletzten schnell gesund werden und dass wir mit der brasilianischen PrÃ¤sidentschaft einen klugen Vorschlag hinbekommen. Ich kann noch nicht sagen, wie das ausgeht", so Schneider.

Als zentrale Streitpunkte nannte Schneider zwei Punkte, die fÃ¼r die EU entscheidend seien: "Wir wollen, dass wir den klaren Ausstiegsfahrplan haben aus fossilen Energien". Das habe der brasilianische PrÃ¤sident auch im persÃ¶nlichen GesprÃ¤ch mit ihm angekÃ¼ndigt. Zudem brauche man angesichts der derzeitigen Prognosen deutlich stÃ¤rkere und glaubwÃ¼rdige Reduktionspfade. "Das ist fÃ¼r mich eine Bedingung, um hier ein gutes Ergebnis zu haben. Ohne das wÃ¤re es jedenfalls sehr schwierig, angesichts der Erhitzung, die wir haben - die man hier in Belem auch spÃ¼rt - damit nach Hause zu fahren", so Schneider.

Auf die Frage, ob er im Zweifel keine Einigung einer schlechten Einigung vorziehen wÃ¼rde, sagte Schneider: "Da sind alle Karten auf dem Tisch. Ich bin hergekommen, um Erfolg zu haben. Und Erfolg ist, wenn sich die Weltgemeinschaft zusammentut". Wenn das aber nicht gelinge und es keinen Fortschritt gibt, sei das eine Option. Er hoffe allerdings, dass es in den letzten Verhandlungsminuten noch Bewegung gebe: "Wir sind in den Verhandlungen noch mittendrin. Das ist sozusagen die 80. Minute - und da passiert manchmal noch viel."

Nach der Kritik an den Ã„uÃŸerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu seinem Besuch in Belem sieht Schneider die diplomatischen Wogen zwischen Deutschland und Brasilien wieder geglÃ¤ttet. "Ich glaube ja. Ich habe PrÃ¤sident Lula vom Kanzler gegrÃ¼ÃŸt. Und Sie sehen sich auch am Wochenende." Er selbst und die ganze Delegation seien jedenfalls "echt froh, hier zu sein", so Schneider weiter.

Auf die Frage, ob die Bundesregierung sich fÃ¼r die Ã„uÃŸerungen von Merz entschuldigen mÃ¼sse, erklÃ¤rte Schneider: "Ich habe ja klar gemacht, dass das vom Kanzler nicht beabsichtigt war, Brasilien und die Brasilianerinnen und Brasilianer zu beleidigen. Im Gegenteil, das ist ein fantastisches Land. Wir haben eine ganz tragfÃ¤hige Freundschaft zwischen unseren LÃ¤ndern."

