Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Sonntagsfrage des ZDF-Politbarometers liegen die Union und die AfD mit jeweils 27 Prozent (beide +1) weiter gleichauf.
Wenn am nÃ¤chsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wÃ¤re, bliebe die SPD bei 14 Prozent und die GrÃ¼nen bei zwÃ¶lf Prozent (beide unverÃ¤ndert). Die Linke wÃ¼rde sich leicht auf neun Prozent (-1) verschlechtern, alle anderen Parteien - inklusive BSW und FDP - bekÃ¤men zusammen elf Prozent (-1), darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen wÃ¼rde.
Dass es im Rentenstreit in der Union bald zu einer Einigung kommen wird, glauben derweil 46 Prozent der Befragten, 51 Prozent bezweifeln das. WÃ¤hrend die meisten UnionsanhÃ¤nger (67 Prozent) optimistisch sind, Ã¼berwiegt in der SPD-AnhÃ¤ngerschaft leicht die Skepsis (51 Prozent).
Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgefÃ¼hrt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 18. bis 20. November bei 1.207 Wahlberechtigten telefonisch und online erhoben.
Lifestyle
Politbarometer: Union und AfD weiter gleichauf
- dts - 21. November 2025, 08:06 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Sonntagsfrage des ZDF-Politbarometers liegen die Union und die AfD mit jeweils 27 Prozent (beide +1) weiter gleichauf.
Weitere Meldungen
Belem (dts Nachrichtenagentur) - Umweltminister Carsten Schneider (SPD) sieht die internationalen Verhandlungen bei der Klimakonferenz weiterhin schwierig. Den Sendern RTL und ntvMehr
Der US-Schauspieler Chadwick Boseman ist fÃ¼nf Jahre nach seinem Tod mit einem Stern auf dem berÃ¼hmten "Walk of Fame" in Hollywood geehrt worden. Es sei "ein wunderschÃ¶ner Tag"Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In die aktuelle Rentendiskussion klinken sich nun auch die Jusos ein und wollen beim Bundeskongress in einer Woche weitreichende Forderungen fÃ¼rMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) erwartet nach dem Abschlussbericht der Rentenkommission 2026 von der Koalition eine "mutige" Reform desMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums zeigt, dass MÃ¼tter sich weniger oft wirtschaftlich eigenstÃ¤ndig fÃ¼hlen als VÃ¤ter. DieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisiert das Auftreten des Bundeskanzlers auf der UN-Klimakonferenz (COP30) in BelÃ©m. "Dank eines Kanzlers,Mehr