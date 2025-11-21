Politbarometer: Union und AfD weiter gleichauf

Friedrich Merz und Alice Weidel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Sonntagsfrage des ZDF-Politbarometers liegen die Union und die AfD mit jeweils 27 Prozent (beide +1) weiter gleichauf.



Wenn am nÃ¤chsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wÃ¤re, bliebe die SPD bei 14 Prozent und die GrÃ¼nen bei zwÃ¶lf Prozent (beide unverÃ¤ndert). Die Linke wÃ¼rde sich leicht auf neun Prozent (-1) verschlechtern, alle anderen Parteien - inklusive BSW und FDP - bekÃ¤men zusammen elf Prozent (-1), darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen wÃ¼rde.



Dass es im Rentenstreit in der Union bald zu einer Einigung kommen wird, glauben derweil 46 Prozent der Befragten, 51 Prozent bezweifeln das. WÃ¤hrend die meisten UnionsanhÃ¤nger (67 Prozent) optimistisch sind, Ã¼berwiegt in der SPD-AnhÃ¤ngerschaft leicht die Skepsis (51 Prozent).



Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgefÃ¼hrt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 18. bis 20. November bei 1.207 Wahlberechtigten telefonisch und online erhoben.

