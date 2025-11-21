Lifestyle

"Black Panther"-Star Chadwick Boseman posthum mit Stern auf "Walk of Fame" geehrt

  • AFP - 21. November 2025, 06:47 Uhr
Bild vergrößern: Black Panther-Star Chadwick Boseman posthum mit Stern auf Walk of Fame geehrt
Zeremonie auf dem "Walk of Fame" in Hollywood
Bild: AFP

Der US-Schauspieler Chadwick Boseman ist fÃ¼nf Jahre nach seinem Tod mit einem Stern auf dem berÃ¼hmten 'Walk of Fame' in Hollywood geehrt worden. Boseman war 2020 im Alter von 43 Jahren an Darmkrebs gestorben.

Der US-Schauspieler Chadwick Boseman ist fÃ¼nf Jahre nach seinem Tod mit einem Stern auf dem berÃ¼hmten "Walk of Fame" in Hollywood geehrt worden. Es sei "ein wunderschÃ¶ner Tag" gewesen, sagte Bosemans Witwe Simone Ledward-Boseman der Nachrichtenagentur AFP nach der posthumen Zeremonie am Donnerstag, an der auch Schauspielerkollegen wie Viola Davis und Bosemans BrÃ¼der teilnahmen. "Alle waren so voller Liebe und Freude. Und wir sind alle so stolz auf diesen Menschen, den wir kannten und mit dem wir unser Leben geteilt haben."

Boseman war 2020 im Alter von 43 Jahren an Darmkrebs gestorben. Die Krebsdiagnose hatte er im Jahr 2016 erhalten. In der Ã–ffentlichkeit sprach er nicht Ã¼ber seine Krankheit, stattdessen setzte er in Hollywood seine Arbeit an groÃŸen Filmprojekten fort.Â 

WeltberÃ¼hmt wurde er als schwarzer Superheld in der Comic-Verfilmung "Black Panther". Der von den Marvel-Studios produzierte Science-Fiction-Actionfilm kam im Februar 2018 in die Kinos und wurde weltweit zum Riesenerfolg. Boseman wurde damit zum ersten schwarzen Superhelden in einer Hauptrolle in der Geschichte der Marvel-Studios.

