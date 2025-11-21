Jusos dringen auf hÃ¶heres Rentenniveau

Strand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In die aktuelle Rentendiskussion klinken sich nun auch die Jusos ein und wollen beim Bundeskongress in einer Woche weitreichende Forderungen fÃ¼r ein hÃ¶heres Rentenniveau bei 53 Prozent beschlieÃŸen.



In einem Initiativantrag des Juso-Bundesvorstandes zum Sozialstaat, Ã¼ber den die "Rheinische Post" in ihrer Freitagsausgabe berichtet, schreiben die Jusos um ihren Vorsitzenden Philipp TÃ¼rmer: "Die durchschnittliche Rente liegt nur knapp 100 Euro oberhalb des Armutsniveaus. Wenn sichergestellt werden soll, dass auch junge Menschen spÃ¤ter einmal von ihrer Rente leben kÃ¶nnen, ist klar: Das Rentenniveau darf auf keinen Fall sinken."



Der Juso-Vorstand fordert in dem Antrag: "Wir wollen das Rentenniveau absichern und in Zukunft wieder auf ein Niveau von 53 Prozent anheben." Derzeit liegt es bei 48 Prozent. Zur Finanzierung will die SPD-Nachwuchsorganisation alle Berufsgruppen einbeziehen. "Nur wenn Menschen mit hohen Einkommen wie Menschen mit geringen und mittleren Einkommen Teil des gleichen Systems sind, kann auch innerhalb des Rentensystems effektiv umverteilt werden, sodass insbesondere kleine Renten gestÃ¤rkt werden", heiÃŸt es im Antrag.



"Deswegen mÃ¼ssen alle Berufsgruppen in die gesetzliche Rente einbezogen werden. SelbststÃ¤ndige, ebenso Abgeordnete und Beamte." Zudem solle die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze fÃ¼r Besserverdienende fallen. "Die Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze fÃ¼hrt zwar auch zu hÃ¶heren AnsprÃ¼chen in der Zukunft, jedoch unterliegen Renten auch der Einkommensteuer. Ãœber deren ProgressivitÃ¤t werden exzessive Zahlungen beschrÃ¤nkt", argumentieren die Jusos.



In dem Antrag fordern die Jusos ferner die Abschaffung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung zugunsten einer BÃ¼rgerversicherung bei gleichzeitiger Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze. "Hierdurch sind Beitragssenkungen von bis zu 3,8 Prozentpunkten mÃ¶glich", schreiben die Jusos.



Zudem wollen die Jusos einen "Entlastungsreflex" schaffen fÃ¼r Bezieher geringer und mittlerer Einkommen. Mit dem "Entlastungsreflex" sollen "alle zusÃ¤tzlichen Belastungen der Arbeitnehmer durch erhÃ¶hte SozialversicherungsbeitrÃ¤ge spiegelbildlich durch entsprechende Senkungen der Einkommensteuer ausgeglichen werden", heiÃŸt es im Antrag. "FÃ¼r geringe Einkommen, die keine Einkommensteuer, aber SozialbeitrÃ¤ge zahlen, sollen Ã¼ber den in der letzten Bundesregierung geschaffenen Direktauszahlungsmechanismus entsprechende Ausgleichszahlungen geleistet werden", schreiben die Jusos. Besonders hohe VermÃ¶gen und Einkommen sollen dagegen stÃ¤rker in die Pflicht genommen werden.



Und schlieÃŸlich kritisieren die Jusos die von Arbeitsministerin und SPD-Chefin BÃ¤rbel Bas geplante BÃ¼rgergeldreform als Schikane. "Unser SozialstaatsverstÃ¤ndnis setzt auf Kooperation statt auf Schikane", heiÃŸt es im Papier. Mit Blick auf die geplanten VerschÃ¤rfungen von Sanktionen heiÃŸt es im Antrag: "Das sozioÃ¶konomische und soziokulturelle Existenzminimum ist nicht sanktionierbar. Die KÃ¼rzungen von Sozialleistungen und insbesondere die Totalsanktionierung fÃ¼hrt zu Wohnungslosigkeit und Verelendung." Der Initiativantrag des Juso-Vorstandes soll beim Bundeskongress in Mannheim in einer Woche beschlossen werden.

