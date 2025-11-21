Unter dem Motto "Vorlesen spricht Deine Sprache" findet am Freitag bundesweit der Vorlesetag statt. Laut den Organisatoren soll das Motto unterstreichen, wie vielseitig Vorlesen ist, und gleichzeitig zeigen, dass jede einzelne Sprache und Stimme zÃ¤hlt. Mehr als eine Million Menschen beteiligt sich demnach an der seit mehr als 20 Jahren am dritten Freitag im November stattfindenden Aktion.
Es handelt sich laut Organisatoren damit um Deutschlands grÃ¶ÃŸtes Vorlesefest. Der Vorlesetag findet an Kitas und Schulen sowie in Gemeindezentren, BÃ¼chereien, Buchhandlungen und sozialen Einrichtungen statt. Viele Prominente beteiligen sich, an einer Berliner Grundschule liest Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor.
Lifestyle
Bundesweiter Vorlesetag unter Motto "Vorlesen spricht Deine Sprache"
- AFP - 21. November 2025, 04:04 Uhr
Unter dem Motto 'Vorlesen spricht Deine Sprache' findet bundesweit der Vorlesetag statt. Zahlreiche Prominente beteiligen sich, an einer Berliner Grundschule liest Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor.
Unter dem Motto "Vorlesen spricht Deine Sprache" findet am Freitag bundesweit der Vorlesetag statt. Laut den Organisatoren soll das Motto unterstreichen, wie vielseitig Vorlesen ist, und gleichzeitig zeigen, dass jede einzelne Sprache und Stimme zÃ¤hlt. Mehr als eine Million Menschen beteiligt sich demnach an der seit mehr als 20 Jahren am dritten Freitag im November stattfindenden Aktion.
Weitere Meldungen
Ein bedeutendes GemÃ¤lde der mexikanischen KÃ¼nstlerin Frida Kahlo ist in New York fÃ¼r mehr als 50 Millionen Dollar versteigert worden. Das SelbstportrÃ¤t "El sueÃ±o (la cama)"Mehr
Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Der deutsche Klimaforscher Mojib Latif hat sich mit Blick auf das bevorstehende Ende der UN-Klimakonferenz in Brasilien skeptisch zu mÃ¶glichenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Parteivorsitzende der GrÃ¼nen, Felix Banaszak, hat Umweltminister Carsten Schneider (SPD) fÃ¼r den Beitrag der Bundesregierung zum vonMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums zeigt, dass MÃ¼tter sich weniger oft wirtschaftlich eigenstÃ¤ndig fÃ¼hlen als VÃ¤ter. DieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisiert das Auftreten des Bundeskanzlers auf der UN-Klimakonferenz (COP30) in BelÃ©m. "Dank eines Kanzlers,Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Violetta Bock, Sprecherin der Linkenfraktion im Bundestag fÃ¼r Klimagerechtigkeit, fÃ¼rchtet, dass der von Brasiliens PrÃ¤sident Lula da SilvaMehr