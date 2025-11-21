Bundesweiter Vorlesetag unter Motto "Vorlesen spricht Deine Sprache"

BÃ¼cher auf Buchmesse

Unter dem Motto "Vorlesen spricht Deine Sprache" findet am Freitag bundesweit der Vorlesetag statt. Laut den Organisatoren soll das Motto unterstreichen, wie vielseitig Vorlesen ist, und gleichzeitig zeigen, dass jede einzelne Sprache und Stimme zÃ¤hlt. Mehr als eine Million Menschen beteiligt sich demnach an der seit mehr als 20 Jahren am dritten Freitag im November stattfindenden Aktion.



Es handelt sich laut Organisatoren damit um Deutschlands grÃ¶ÃŸtes Vorlesefest. Der Vorlesetag findet an Kitas und Schulen sowie in Gemeindezentren, BÃ¼chereien, Buchhandlungen und sozialen Einrichtungen statt. Viele Prominente beteiligen sich, an einer Berliner Grundschule liest Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor.