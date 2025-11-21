Frida-Kahlo-GemÃ¤lde fÃ¼r Rekordsumme von 54,6 Millionen Dollar in New York versteigert

Frida-Kahlo-GemÃ¤lde "Der Traum/Das Zimmer)"

Ein bedeutendes GemÃ¤lde der mexikanischen KÃ¼nstlerin Frida Kahlo ist in New York fÃ¼r mehr als 50 Millionen Dollar versteigert worden. Das SelbstportrÃ¤t "El sueÃ±o (la cama)" (Der Traum/Das Zimmer) aus dem Jahr 1940 erzielte am Donnerstag die Rekordsumme von 54,6 Millionen Dollar (rund 47,4 Millionen Euro), wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Noch nie habe das Werk einer weiblichen KÃ¼nstlerin bei einer Versteigerung einen derart hohen ErlÃ¶s erzielt.Â



Das Werk zeigt die KÃ¼nstlerin schlafend in einem Bett liegend, das am Himmel zu schweben scheint. Das Bett wird Ã¼berlagert von einem riesigen Skelett, dessen Beine mit Dynamit umwickelt sind.Â Zum KÃ¤ufer machte das Auktionshaus zunÃ¤chst keine Angaben.



Das Skelett Ã¼ber dem Bett existiert nicht nur auf dem GemÃ¤lde: Frida Kahlo hatte laut Sotheby's tatsÃ¤chlich ein Objekt dieser Art aus Pappe Ã¼ber ihrem Bett hÃ¤ngen.



Dieses GemÃ¤lde von Frida Kahlo sei ein "sehr persÃ¶nliches" Bild, in dem "sie folkloristische Motive der mexikanischen Kultur mit dem europÃ¤ischen Surrealismus verschmilzt", sagte Anna Di Stasi von der Abteilung fÃ¼r lateinamerikanische Kunst bei Sotheby's der Nachrichtenagentur AFP.Â



Kahlo, die 1954 im Alter von 47 Jahren starb, sei "nicht ganz einverstanden" damit gewesen, dass ihr Werk mit dem surrealistischen Stil in Verbindung gebracht worden sei, fÃ¼gte die Expertin hinzu. Aber "angesichts dieser groÃŸartigen Ikonografie" erscheine es "durchaus sinnvoll, sie in diese StrÃ¶mung einzubeziehen".



Die fÃ¼r ihren extravaganten Stil bekannte Frida Kahlo (1907-1954) gilt als eine der groÃŸen Malerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie gehÃ¶rt zudem zu den bedeutendsten KÃ¼nstlerinnen Lateinamerikas. In vielen ihrer Bilder, darunter zahlreiche SelbstportrÃ¤ts, verarbeitete sie persÃ¶nliche Erlebnisse.Â



Zu Kahlos berÃ¼hmtesten Selbstbildnissen gehÃ¶rt das GemÃ¤lde "Diego y yo" (Diego und ich) aus dem Jahr 1949. Das SelbstportrÃ¤t zeigt auf der Stirn der KÃ¼nstlerin das Gesicht ihres Ehemannes Diego Rivera. Es war 2021 fÃ¼r 34,9 Millionen Dollar auf einer Sotheby's-Auktion in New York versteigert worden.Â



Auch Schmerz und Tod sind in Kahlos Werk zentral. Ihr ganzes Leben lang hatte die Malerin mit einer schwachen Gesundheit zu kÃ¤mpfen. Nach einem schweren Unfall in ein Korsett gebunden, musste sie sich einer Vielzahl von Operationen unterziehen.



Der bisherige HÃ¶chstpreis von 44,4 Millionen Dollar wurde 2014 bei einer Auktion in New York fÃ¼r das Ã–lgemÃ¤lde "Jimson Weed/White Flower No. 1" der US-Malerin Georgia O'Keeffe erzielt, eine der bekanntesten US-Malerinnen des 20. Jahrhunderts. Weitere weibliche KÃ¼nstlerinnen, deren Werke fÃ¼r zweistellige Millionensummen versteigert wurden, sind die polnische Malerin Tamara de Lempicka und die US-Malerin Joan Mitchell.