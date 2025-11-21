Lifestyle

Klimaforscher Latif skeptisch zu Ausgang der Klimakonferenz

  • dts - 21. November 2025
Demonstranten protestieren für Klimaschutz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Der deutsche Klimaforscher Mojib Latif hat sich mit Blick auf das bevorstehende Ende der UN-Klimakonferenz in Brasilien skeptisch zu mÃ¶glichen Erfolgen gezeigt. "Das Ergebnis der Klimakonferenz wird wieder auf den kleinsten gemeinsamen Nenner hinauslaufen", sagte Latif der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Selbst das umjubelte Abkommen von Paris 2015 hat im Ergebnis keine Abnahme der Emissionen gebracht. Stattdessen sind diese heute auf einem Rekordniveau."

Die politischen Voraussetzungen seien angesichts der Abwesenheit der USA und der vielen Konflikte etwa mit Russland "sehr schlecht bei der aktuellen Klimakonferenz", so der Wissenschaftler. "Wichtiger wÃ¤re, den Klimaschutz in kleineren Formaten wie den G20- oder G7-Runden voranzutreiben. Da sitzen die groÃŸen Emittenten an einem Tisch", sagte Latif. "Die ErderwÃ¤rmung bei 1,5 oder sogar nur deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, ist mittlerweile utopisch. Um katastrophale Folgen fÃ¼r die Menschheit in den nÃ¤chsten Jahrzehnten zu verhindern, muss Klimaschutz im Kreis der Industrienationen endlich als Wohlstandssicherung begriffen werden", mahnte der Forscher.

2024 sind die Emissionen um 2,3 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahr auf 57,7 Gigatonnen CO2-Ã„quivalente gestiegen. Das ist einerseits ein Rekord. Andererseits hat sich zuletzt der Anstieg verlangsamt.

Laut dem "Emissions Gap Report", den Wissenschaftler fÃ¼r das UN-Umweltprogramm (UNEP) verfasst haben, steuert die Erde aktuell auf 2,8 Grad Celsius Erderhitzung zu. Das ist vom primÃ¤ren Klimaziel, die Erderhitzung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, weit entfernt. Bei der Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens 2015 war die Erde allerdings noch auf einem Pfad von bis zu 3,5-Grad Erhitzung. WÃ¼rden die Staaten der Welt ihre Klimaschutzzusagen vollstÃ¤ndig umsetzen, kÃ¶nnte die Erderhitzung auf 2,3 bis 2,5 Grad Celsius begrenzt werden. Durch internationale Abkommen und die regelmÃ¤ÃŸige ÃœberprÃ¼fung der Nationalen KlimaschutzbeitrÃ¤ge (NDCs) sollen weitere Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel erzielt werden.

