GrÃ¼ne begrÃ¼ÃŸen Deutschlands Beitrag fÃ¼r Regenwald-Fonds

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Parteivorsitzende der GrÃ¼nen, Felix Banaszak, hat Umweltminister Carsten Schneider (SPD) fÃ¼r den Beitrag der Bundesregierung zum von Brasiliens PrÃ¤sident Lula da Silva vorgeschlagenen Tropenwald-Fonds (TFFF) gelobt. "Es ist gut, dass Carsten Schneider nach den peinlichen Auftritten von Friedrich Merz nun eine handfeste Zusage der Bundesregierung vorgelegt hat", sagte er der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).



Eine Milliarde sei ein guter Start. "Aber mit Blick auf den Beitrag von Norwegen - alleine drei Milliarden - muss sich die Bundesregierung auch nicht selbst auf die Schultern klopfen", fuhr er fort.



Wenn dieser Tropenfonds gut aufgesetzt werde, mit wirksamen Ã¶kologischen Schutzstandards sowie direkter Beteiligung lokaler Gemeinschaften, dann sei er ein messbarer Erfolg der Klimakonferenz. "Voraussetzung dafÃ¼r ist, dass die Bundesregierung an dem Fonds dranbleibt und die politischen Vorbereitungen konstruktiv begleitet", sagte Banaszak.



Die "Tropical Forest Forever Facility" (TFFF) soll LÃ¤nder fÃ¼r den Schutz der tropischen RegenwÃ¤lder belohnen. DafÃ¼r sollen Staaten und private Investoren rund 125 Milliarden US-Dollar in einen Fonds geben, dessen ErtrÃ¤ge pro Hektar intaktem Wald ausgezahlt werden sollen. Mindestens 20 Prozent der ErtrÃ¤ge sollen an indigene Gemeinschaften flieÃŸen. Ãœber die genauen Regeln des Fonds sollen diejenigen entscheiden, die dafÃ¼r Geld geben.

