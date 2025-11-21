Lifestyle

Unicef macht auf prekäre Lage von Kindern in der Ukraine aufmerksam

  • dts - 21. November 2025
Bild vergrößern: Unicef macht auf prekÃ¤re Lage von Kindern in der Ukraine aufmerksam
Unicef (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das deutsche Komitee des Kinderhilfswerks Unicef macht vor dem einsetzenden Winter in der Ukraine auf die prekÃ¤re Lage von Kindern und Jugendlichen aufmerksam.

"Die inzwischen in diesem Jahr Ã¼ber 760 russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur bis Ende Oktober zeigen die ganz harte Seite des Krieges", sagte GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Christian Schneider der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Es wird jetzt schnell sehr kalt hier werden - dann stellen sich schlicht physische Ãœberlebensfragen fÃ¼r die Kinder und Familien."

Die Bundesregierung hatte im Haushalt die Mittel fÃ¼r humanitÃ¤re Hilfe fÃ¼r 2025 im Vergleich zum Vorjahr um die HÃ¤lfte gekÃ¼rzt, auch im kommenden Jahr wird das Budget auf diesem Niveau bleiben. "Mein Appell kann nur lauten, dass diese Hilfe fÃ¼r die Menschen eklatant wichtig ist", sagte der Unicef-Chef.

Das gelte nicht nur fÃ¼r die deutsche Hilfe. "Unsere Budgets sowohl in der Ukraine als auch in anderen groÃŸen Krisengebieten wie dem Sudan, stehen aufgrund der Entscheidungen zahlreicher weiterer Regierungen sehr unter Druck", sagte Schneider. "Wir haben es mit privaten Spenden und den BeitrÃ¤gen der Bundesregierung in der Hand, dass die Menschen gerade in der NÃ¤he der Front den nÃ¤chsten bitterharten Kriegswinter Ã¼berleben."

