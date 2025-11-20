US-BÃ¶rsen lassen nach - Arbeitsmarktdaten geben Fed Zins-Spielraum

Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Donnerstag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 45.752 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,8 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.539 Punkten 1,6 Prozent im Minus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.054 Punkten 2,4 Prozent im Minus.



Starteten die US-BÃ¶rsen am Donnerstag noch angesichts der am Vortag verÃ¶ffentlichten Quartalszahlen von Nvidia mit neu entfachter Euphorie Ã¼ber "KÃ¼nstliche Intelligenz" in den Handel, rÃ¼ckten im Laufe des Tages die Arbeitsmarktzahlen des US-Arbeitsministeriums in den Fokus. Die Arbeitslosenquote stieg demnach im September leicht auf 4,4 Prozent. Die Unternehmen in den USA schufen zugleich mit rund 119.000 neuen Stellen auÃŸerhalb der Landwirtschaft deutlich mehr Jobs als erwartet.



Das gibt der US-Zentralbank Federal Reserve, die zugleich die Preise stabil halten und die BeschÃ¤ftigung maximieren soll, Entscheidungsspielraum. Angesichts einer weiterhin erhÃ¶hten Inflation dÃ¼rfte die von Anlegern erhoffte Leitzinssenkung im Dezember damit unwahrscheinlicher geworden sein.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagabend etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1529 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8674 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich kaum verÃ¤ndert, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.077 US-Dollar gezahlt. Das entspricht einem Preis von 113,70 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 63,08 US-Dollar, das waren 43 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

